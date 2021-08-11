У західних областях спека протримається до 2 липня
Сьогодні, 14:00
Сильна спека ще триватиме в Україні два дні - у четвер, 30-го червня, вона послабне.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Лише західні області ще затримаються серед +30+34 градусів, там зниження температури повітря передбачається з 2-го липня, у суботу.
А поки що, завтра, 29-го червня, практично повсюди в Україні буде спекотно.
Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +28+33 градусів, у західних областях - найгарячіше, +30+35 градусів, трохи нижче - у Сумській, Харківській та Луганській областях, +26+29 градусів.
Більшу частину доби 29-го червня очікується суха погода, вже аж ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині.
До речі, ще найближчої ночі може локально линути у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини.
У Києві середа обіцяє спеку, до +30+33 градусів.
Невеликий дощ можливий найближчої ночі, а злива з грозою також очікується у Києві завтра ввечері. У денні години суттєві опади - навряд.
Послаблення спеки в Україні, окрім західних областей, передбачається у четвер, 30-го червня. У західній частині стане легше дихати з 2-го липня.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
Лише західні області ще затримаються серед +30+34 градусів, там зниження температури повітря передбачається з 2-го липня, у суботу.
А поки що, завтра, 29-го червня, практично повсюди в Україні буде спекотно.
Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +28+33 градусів, у західних областях - найгарячіше, +30+35 градусів, трохи нижче - у Сумській, Харківській та Луганській областях, +26+29 градусів.
Більшу частину доби 29-го червня очікується суха погода, вже аж ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині.
До речі, ще найближчої ночі може локально линути у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини.
У Києві середа обіцяє спеку, до +30+33 градусів.
Невеликий дощ можливий найближчої ночі, а злива з грозою також очікується у Києві завтра ввечері. У денні години суттєві опади - навряд.
Послаблення спеки в Україні, окрім західних областей, передбачається у четвер, 30-го червня. У західній частині стане легше дихати з 2-го липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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