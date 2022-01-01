На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія»

Софійка Кравчук з Любомля.



Про це



До заходу долучився начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Софія намалювала свій малюнок ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?». А після того, як найбільший у світі український літак знищили російські окупанти, її малюнок обрали для майбутньої марки. Зображення стало символом незламності нашого народу та української мрії в перемогу, яку не здолати.



«Надзвичайно приємно, що ескізом для марки обрали малюнок волинянки. Дякую Укрпошті за символічний вибір та дякую Софійці і її батькам за «Мрію», що увійде в історію. Пропоную назвати наступний літак, що створить Україна – Софія», – зазначив очільник області.



Придбати марку можна від сьогодні можна у відділеннях «Укрпошти», а також онлайн на українських та міжнародних маркетплейсах:

- Онлайн-магазин Укрпошти: bit.ly/up-mriya-marka;

- Amazon: https://amzn.to/3Ou7VCJ;

- Ebay: https://ebay.to/3xZnw6h;

- ROZETKA: bit.ly/mriya-marka;

- ROZETKA (тут можна придбати мерч): bit.ly/up-rozetka;

- Kasta: bit.ly/mriya-kasta.

- Prom: bit.ly/mriya-prom.



Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 червня, в Луцьку погасили славнозвісну марку, авторкою якої є одинадцятирічназ Любомля.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОВА.До заходу долучився начальник Волинської ОВАСофія намалювала свій малюнок ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?». А після того, як найбільший у світі український літак знищили російські окупанти, її малюнок обрали для майбутньої марки. Зображення стало символом незламності нашого народу та української мрії в перемогу, яку не здолати.«Надзвичайно приємно, що ескізом для марки обрали малюнок волинянки. Дякую Укрпошті за символічний вибір та дякую Софійці і її батькам за «Мрію», що увійде в історію. Пропоную назвати наступний літак, що створить Україна – Софія», – зазначив очільник області.Придбати марку можна від сьогодні можна у відділеннях «Укрпошти», а також онлайн на українських та міжнародних маркетплейсах:- Онлайн-магазин Укрпошти: bit.ly/up-mriya-marka;- Amazon: https://amzn.to/3Ou7VCJ;- Ebay: https://ebay.to/3xZnw6h;- ROZETKA: bit.ly/mriya-marka;- ROZETKA (тут можна придбати мерч): bit.ly/up-rozetka;- Kasta: bit.ly/mriya-kasta.- Prom: bit.ly/mriya-prom.Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів.

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