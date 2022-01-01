На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія»

На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія»
Сьогодні, 28 червня, в Луцьку погасили славнозвісну марку, авторкою якої є одинадцятирічна Софійка Кравчук з Любомля.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОВА.

До заходу долучився начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Софія намалювала свій малюнок ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?». А після того, як найбільший у світі український літак знищили російські окупанти, її малюнок обрали для майбутньої марки. Зображення стало символом незламності нашого народу та української мрії в перемогу, яку не здолати.

«Надзвичайно приємно, що ескізом для марки обрали малюнок волинянки. Дякую Укрпошті за символічний вибір та дякую Софійці і її батькам за «Мрію», що увійде в історію. Пропоную назвати наступний літак, що створить Україна – Софія», – зазначив очільник області.
На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія»

Придбати марку можна від сьогодні можна у відділеннях «Укрпошти», а також онлайн на українських та міжнародних маркетплейсах:
- Онлайн-магазин Укрпошти: bit.ly/up-mriya-marka;
- Amazon: https://amzn.to/3Ou7VCJ;
- Ebay: https://ebay.to/3xZnw6h;
- ROZETKA: bit.ly/mriya-marka;
- ROZETKA (тут можна придбати мерч): bit.ly/up-rozetka;
- Kasta: bit.ly/mriya-kasta.
- Prom: bit.ly/mriya-prom.
На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія»

Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів.

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Теги: Волинь, марка, продаж
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