Навколо Лисичанська з усіх боків тривають бої
Сьогодні, 14:38
Навколо Лисичанська тривають бої з різних боків.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Лисичанськ - останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків. Наша головна задача - витримати максимально довго", - зазначив він.
За словами Гайдая, місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську.
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"Місто щодня знищується і місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську. До того ж, орки роблять все, аби вбити якомога більше мирних людей", - наголосив очільник ОВА.
Він додав, що росіяни обстріляли склад гумвантажів, внаслідок чого поранено водія та пошкоджено техніку.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Лисичанськ - останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків. Наша головна задача - витримати максимально довго", - зазначив він.
За словами Гайдая, місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Окупанти у Лисичанську обстріляли натовп людей: багатьом пораненим ампутували кінцівки
"Місто щодня знищується і місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську. До того ж, орки роблять все, аби вбити якомога більше мирних людей", - наголосив очільник ОВА.
Він додав, що росіяни обстріляли склад гумвантажів, внаслідок чого поранено водія та пошкоджено техніку.
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