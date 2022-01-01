Навколо Лисичанська з усіх боків тривають бої

Навколо Лисичанська з усіх боків тривають бої
Навколо Лисичанська тривають бої з різних боків.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ - останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків. Наша головна задача - витримати максимально довго", - зазначив він.

За словами Гайдая, місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську.

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"Місто щодня знищується і місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську. До того ж, орки роблять все, аби вбити якомога більше мирних людей", - наголосив очільник ОВА.

Він додав, що росіяни обстріляли склад гумвантажів, внаслідок чого поранено водія та пошкоджено техніку.

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Теги: Лисичанськ, бої
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