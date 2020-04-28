Нардеп з Волині пропонує залишити «нульове» розмитнення для певних категорій українців

мають бути повернені мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року. Наразі він підписаний головою ВРУ і скерований на підпис президенту України. Тож, якщо найближчим часом Володимир Зеленський поставить на документі свій підпис, «нульове» розмитнення скасують.



Натомість народний депутат з Волині Ігор Гузь вважає, що повністю відміняти «нульове» розмитнення автомобілів не можна. Про це він



На його думку, варто забезпечити можливість скористатися цією пільгою людям, які втратили автівку через війну. Також таке право мають мати наші захисники.



Тому Ігор Гузь став співініціатором законопроектів 950974 і 950445, які дозволять продовжити «нульове» розмитнення автомобілів для цих окремих категорій громадян.



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Перший законопроект спрямований на звільнення від оподаткування ввізним митом автомобілів ввезених учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони з моменту початку дії воєнного стану, а також фізичними особами - власниками транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.



Другий – спрямований на звільнення від сплати ПДВ і акцизу автомобілів, ввезених цими громадянами.



«Щоб уникнути спекуляцій з числа третіх осіб, законопроектами пропонується неможливість без сплати всіх податків і повних мит передачі у власність, користування, відчуження ввезеного транспортного засобу протягом трьох років з моменту його реєстрації.



Такі рішення потрібні українцям, які потерпіли від загабників і втратили своє майно та тим, хто потом та кров’ю захищає країну. Таке право вводити авто з нульовим розмитненням вони мають мати», – написав Гузь і попросив колег-нардепів підтримати ці законопроекти.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У червні народні депутати ухвалили законопроект 7418, відповідно до якого. Наразі він підписаний головою ВРУ і скерований на підпис президенту України. Тож, якщо найближчим часомпоставить на документі свій підпис, «нульове» розмитнення скасують.Натомість народний депутат з Волинівважає, що повністю відміняти «нульове» розмитнення автомобілів не можна. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.На його думку, варто забезпечити можливість скористатися цією пільгою людям, які втратили автівку через війну. Також таке право мають мати наші захисники.Тому Ігор Гузь став співініціатором законопроектів 950974 і 950445, які дозволять продовжити «нульове» розмитнення автомобілів для цих окремих категорій громадян.Перший законопроект спрямований на звільнення від оподаткування ввізним митом автомобілів ввезених учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони з моменту початку дії воєнного стану, а також фізичними особами - власниками транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.Другий – спрямований на звільнення від сплати ПДВ і акцизу автомобілів, ввезених цими громадянами.«Щоб уникнути спекуляцій з числа третіх осіб, законопроектами пропонується неможливість без сплати всіх податків і повних мит передачі у власність, користування, відчуження ввезеного транспортного засобу протягом трьох років з моменту його реєстрації.Такі рішення потрібні українцям, які потерпіли від загабників і втратили своє майно та тим, хто потом та кров’ю захищає країну. Таке право вводити авто з нульовим розмитненням вони мають мати», – написав Гузь і попросив колег-нардепів підтримати ці законопроекти.

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