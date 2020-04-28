Нардеп з Волині пропонує залишити «нульове» розмитнення для певних категорій українців
Сьогодні, 14:42
У червні народні депутати ухвалили законопроект 7418, відповідно до якого мають бути повернені мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року. Наразі він підписаний головою ВРУ і скерований на підпис президенту України. Тож, якщо найближчим часом Володимир Зеленський поставить на документі свій підпис, «нульове» розмитнення скасують.
Натомість народний депутат з Волині Ігор Гузь вважає, що повністю відміняти «нульове» розмитнення автомобілів не можна. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
На його думку, варто забезпечити можливість скористатися цією пільгою людям, які втратили автівку через війну. Також таке право мають мати наші захисники.
Тому Ігор Гузь став співініціатором законопроектів 950974 і 950445, які дозволять продовжити «нульове» розмитнення автомобілів для цих окремих категорій громадян.
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Перший законопроект спрямований на звільнення від оподаткування ввізним митом автомобілів ввезених учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони з моменту початку дії воєнного стану, а також фізичними особами - власниками транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.
Другий – спрямований на звільнення від сплати ПДВ і акцизу автомобілів, ввезених цими громадянами.
«Щоб уникнути спекуляцій з числа третіх осіб, законопроектами пропонується неможливість без сплати всіх податків і повних мит передачі у власність, користування, відчуження ввезеного транспортного засобу протягом трьох років з моменту його реєстрації.
Такі рішення потрібні українцям, які потерпіли від загабників і втратили своє майно та тим, хто потом та кров’ю захищає країну. Таке право вводити авто з нульовим розмитненням вони мають мати», – написав Гузь і попросив колег-нардепів підтримати ці законопроекти.
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Натомість народний депутат з Волині Ігор Гузь вважає, що повністю відміняти «нульове» розмитнення автомобілів не можна. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
На його думку, варто забезпечити можливість скористатися цією пільгою людям, які втратили автівку через війну. Також таке право мають мати наші захисники.
Тому Ігор Гузь став співініціатором законопроектів 950974 і 950445, які дозволять продовжити «нульове» розмитнення автомобілів для цих окремих категорій громадян.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Через «Ягодин» перестали пропускати легкові автомобілі
Перший законопроект спрямований на звільнення від оподаткування ввізним митом автомобілів ввезених учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони з моменту початку дії воєнного стану, а також фізичними особами - власниками транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.
Другий – спрямований на звільнення від сплати ПДВ і акцизу автомобілів, ввезених цими громадянами.
«Щоб уникнути спекуляцій з числа третіх осіб, законопроектами пропонується неможливість без сплати всіх податків і повних мит передачі у власність, користування, відчуження ввезеного транспортного засобу протягом трьох років з моменту його реєстрації.
Такі рішення потрібні українцям, які потерпіли від загабників і втратили своє майно та тим, хто потом та кров’ю захищає країну. Таке право вводити авто з нульовим розмитненням вони мають мати», – написав Гузь і попросив колег-нардепів підтримати ці законопроекти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи встигнуть всі охочі безкоштовно розмитнити авто на волинському кордоні до 1 липня
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Коментарі 1
Явився не запилився. Підолігархічна шістка.
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