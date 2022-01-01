Залужний розповів, де саме тривають найінтенсивніші бої
Сьогодні, 15:00
Найінтенсивніші бойові дії в Україні ведуться на півночі Луганської та Харківської області.
Про це після розмови з генералом США Марком Міллі та британським адміралом Тоні Радакіном повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована», – написав Залужний.
Він додав, що чотири дні тому Росія з різних платформ базування випустила 53 крилаті ракети, три дні тому – 26 ракет, два дні тому – майже 40, минулої доби – 12 ракет.
«На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться», – зазначив головнокомандувач.
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Про це після розмови з генералом США Марком Міллі та британським адміралом Тоні Радакіном повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована», – написав Залужний.
Він додав, що чотири дні тому Росія з різних платформ базування випустила 53 крилаті ракети, три дні тому – 26 ракет, два дні тому – майже 40, минулої доби – 12 ракет.
«На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться», – зазначив головнокомандувач.
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