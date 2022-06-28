У липні на АЗС українці зможуть заправитися без обмежень

У липні на АЗС українці зможуть заправитися без обмежень
Завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправні станції у липні для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит.

Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус у ході брифінгу в Медіацентрі Україні, пише Економічна правда.

За його словами, у червні з європейського на український ринок зайшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, з яких 400 тисяч тонн – дизелю і 200 тисяч – бензину та скрапленого газу. Він констатує, що ситуація на АЗС стабілізується. Хоча у центрі та на сході країни поки наявний певний дефіцит, але на заході черги на заправках відсутні.

"У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак, влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", – заявив Герус.

Він додав, що план Росії щодо створення в Україні масштабної кризи не реалізувався і вже не буде реалізовано: "У нас напрацьований план поставок та логістика з різних європейських країн".

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Теги: липень, АЗС, обмеження
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