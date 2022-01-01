На Волині прокурори просять взяти під варту водія, який п'яним на смерть збив 11-річну дівчинку

На Волині прокурори просять взяти під варту водія, який п'яним на смерть збив 11-річну дівчинку
Прокурори наполягатимуть на взятті під варту волинянина, який у Шацьку п`яним збив на смерть 11-річну дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку рішення суду, який обрав 36-річному волинянину, підозрюваному у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України), запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За даними слідства, увечері 25 червня 2022 року нетверезий чоловік, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Tiguan», на автодорозі в селищі Шацьк наїхав на 11-річну дівчинку, яка каталась на скейтборді.

Дитина померла від отриманих травм.

Підозрюваного суд обмежив також у праві керування транспортними
засобами.

Прокурори ж наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.






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Теги: Волинь, Шацьк, смертельна ДТП
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