Волинянина, який вдруге побив людину до смерті, взяли під варту

Волинянина, який вдруге побив людину до смерті, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Володимир-Волинської окружної прокуратури 46-річному жителю Володимира повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.

Слідство встановило, що над ранок 24 червня 2022 року нетверезий чоловік на власній земельній ділянці жорстоко побив 76-річного сусіда, завдавши травм, від яких він помер.

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину, який раніше вже відбував покарання у виді позбавлення волі за те, що побив людину до смерті, перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: Волинь, прокуратура, побиття, варта
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