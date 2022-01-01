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На території Білорусі поки не фіксують створення наступального угруповання, розвідка попереджає про ДРГ, – Міноборони

На території Білорусі поки не фіксують створення наступального угруповання, розвідка попереджає про ДРГ, – Міноборони
Українські військові поки не фіксують формування якогось наступального російського угруповання на території Білорусі, але уважно стежать за ситуацією. Водночас розвідка попереджає про підготовку диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише Громадське.

За даними Міноборони, до 6 батальйонів Збройних сил Білорусі (раніше було 7) посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях, намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах.

Також продовжує зберігатися загроза застосування ракетного озброєння та авіаційних ударів з території Білорусі.

«Українська розвідка повідомляє нам про те, що станом на зараз поки що не фіксуємо формування якогось наступального російського угруповання на території цієї країни <Білорусі>. Проте ми уважно спостерігаємо за ситуацією. Крім того, наша розвідка також повідомляє нам про те, що станом на сьогодні фіксуються факти підготовки російськими силами на території цієї частини диверсійно-розвідувальних груп з-поміж військовослужбовців Білорусі», — сказав Мотузяник.

Водночас для прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях окупанти продовжують утримувати там до трьох батальйонно-тактичних груп. Також там перебувають підрозділи Повітряно-десантних військ РФ.

Росіяни відкривали вогонь із реактивно-ствольної артилерії у районах населених пунктів Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня, що в Сумській області за три кілометри від державного кордону.

Військові також зафіксували ведення повітряної розвідки позицій наших військ із застосуванням безпілотника типу «Орлан» у районах селищ Гірськ та Шалигіне, що розташовані орієнтовно за 5 кілометрів від держкордону.

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Теги: Росія, Україна, війна
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