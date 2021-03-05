Яка ситуація із чергами вантажівок на «Ягодині»





Про це



Після вжитих заходів на виконання міждержавних домовленостей між Україною та Польщею щодо прискорення пропуску вантажних транспортних засобів через "Ягодин - Дорогуськ" ситуація на під'їздах до цього автомобільного пункту пропуску динамічно покращується.



Зокрема, протягом доби 27-28 червня в обох напрямках (в'їзду і виїзду з України) оформили майже 1200 вантажівок. Це на 400 транспортних засобів більше середньостатистичної кількості для червня і майже пік пропускної спроможності пункту пропуску.



В результаті на третину скоротилася черга на виїзд українського експорту, а швидкість її просування продовжує зростати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація із чергами вантажівок у пункті пропуску «Ягодин» поступово покращуєтьсяПро це повідомляють у ДПСУ.Після вжитих заходів на виконання міждержавних домовленостей між Україною та Польщею щодо прискорення пропуску вантажних транспортних засобів через "Ягодин - Дорогуськ" ситуація на під'їздах до цього автомобільного пункту пропуску динамічно покращується.Зокрема, протягом доби 27-28 червня в обох напрямках (в'їзду і виїзду з України) оформили майже 1200 вантажівок. Це на 400 транспортних засобів більше середньостатистичної кількості для червня і майже пік пропускної спроможності пункту пропуску.В результаті на третину скоротилася черга на виїзд українського експорту, а швидкість її просування продовжує зростати.

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