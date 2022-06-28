ЗСУ на Харківщині відкинули супротивника на попередні рубежі





Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу у вівторок, 28 червня, пише



«На Харківському напрямку Збройні Сили України успішно відобразили наступ противника у напрямку Довгалівка-Залиман (24 км на північний захід від м. Ізюм), а також Липці-Деметіївка, що за 27 км на північ від Харкова. Сили супротивника були відкинуті на попередні рубежі», - розповів він.



За словами Мотузяника, у Харківській області противник дотримується тактики утримання раніше зайнятих позицій та недопущення виходу сил оборони України на державний кордон та у тил угруповання окупаційних військ на Слов'янському напрямку.



Він зазначив, що російські окупанти намагаються постійно тримати українські підрозділи у стані напруги та регулярно обстрілює позиції ЗСУ із важкої артилерії. Такі факти зафіксовано у районах Руська Лозова, Рубіжне, Старий Салтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові у Харківській області відкинули супротивника на попередні рубежі на напрямках Довгалівка-Залиман та Липці-Деметіївка.Про це заявив речник Міністерства оборонина брифінгу у вівторок, 28 червня, пише "Слово і Діло". «На Харківському напрямку Збройні Сили України успішно відобразили наступ противника у напрямку Довгалівка-Залиман (24 км на північний захід від м. Ізюм), а також Липці-Деметіївка, що за 27 км на північ від Харкова. Сили супротивника були відкинуті на попередні рубежі», - розповів він.За словами Мотузяника, у Харківській області противник дотримується тактики утримання раніше зайнятих позицій та недопущення виходу сил оборони України на державний кордон та у тил угруповання окупаційних військ на Слов'янському напрямку.Він зазначив, що російські окупанти намагаються постійно тримати українські підрозділи у стані напруги та регулярно обстрілює позиції ЗСУ із важкої артилерії. Такі факти зафіксовано у районах Руська Лозова, Рубіжне, Старий Салтів.

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