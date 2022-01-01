 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди

Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди
Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру – ворожа ракета влучила у станцію техобслуговування.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Росіяни ракетами обстріляли СТО "Автодизель". На місці події працюють рятувальники.

Під завалами є люди.

Філатов наголосив, що поруч зі СТО не було жодних військових об'єктів, які б "становили загрозу" росіянам.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, СТО, ракетний обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині
Сьогодні, 17:20
На території Білорусі поки не фіксують створення наступального угруповання, розвідка попереджає про ДРГ, – Міноборони
Сьогодні, 17:00
Україна повернула 17 полонених
Сьогодні, 14:27
Львівщина і Волинь посилюють оборону на випадок вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 13:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 29 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
На Слов'янському напрямку ЗСУ зупинили ворожий штурм. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:12
Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди
Сьогодні, 18:31
У Маріуполі окупанти будують військову базу
Сьогодні, 18:10
ЗСУ на Харківщині відкинули супротивника на попередні рубежі
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Показали наслідки авіаудару в Сарнах. ВІДЕО Показали наслідки авіаудару в Сарнах. ВІДЕО
25 червень, 22:42
Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали
25 червень, 22:01
У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю
04 травень, 21:36
РФ вдруге обстріляла ракетами Затоку РФ вдруге обстріляла ракетами Затоку
27 квітень, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 29 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
На Слов'янському напрямку ЗСУ зупинили ворожий штурм. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:12
 0
Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди
Сьогодні, 18:31
 0
У Маріуполі окупанти будують військову базу
Сьогодні, 18:10
 0
ЗСУ на Харківщині відкинули супротивника на попередні рубежі
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8