Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди
Сьогодні, 18:31
Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру – ворожа ракета влучила у станцію техобслуговування.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Росіяни ракетами обстріляли СТО "Автодизель". На місці події працюють рятувальники.
Під завалами є люди.
Філатов наголосив, що поруч зі СТО не було жодних військових об'єктів, які б "становили загрозу" росіянам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Росіяни ракетами обстріляли СТО "Автодизель". На місці події працюють рятувальники.
Під завалами є люди.
Філатов наголосив, що поруч зі СТО не було жодних військових об'єктів, які б "становили загрозу" росіянам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Україна повернула 17 полонених
Сьогодні, 14:27
Коментарі 0
Останні новини
Погода на завтра, 29 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди
Сьогодні, 18:31
У Маріуполі окупанти будують військову базу
Сьогодні, 18:10
ЗСУ на Харківщині відкинули супротивника на попередні рубежі
Сьогодні, 17:46
Медіа