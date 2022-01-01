Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди





Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.



Росіяни ракетами обстріляли СТО "Автодизель". На місці події працюють рятувальники.



Під завалами є люди.



Філатов наголосив, що поруч зі СТО не було жодних військових об'єктів, які б "становили загрозу" росіянам.





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