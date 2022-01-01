Погода на завтра, 29 червня, у Луцьку

Погода на завтра, 29 червня, у Луцьку
У Луцьку 29 червня ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 20°С до 33°С.

Народний прогноз погоди: 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Ісмаїла. У минулі часи говорили: "На Мануїла сонце застоюється (уповільнюється в зеніті)". Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів: дійсно, до цього часу Земля знижує швидкість руху навколо Сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури у цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна звенить, а дуб - стогне, значить бурі не обминути.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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