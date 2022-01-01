У РФ співробітники ОМОНу почали масово звільнятися через війну в Україні, – ГУР
Сьогодні, 20:22
У РФ масово звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.
В перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.
Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення:
«ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення».
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Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.
В перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.
Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення:
«ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення».
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