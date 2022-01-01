У РФ співробітники ОМОНу почали масово звільнятися через війну в Україні, – ГУР





Про це



В перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.



Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення:



«ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У РФ масово звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.В перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення:«ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення».

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