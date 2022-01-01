У РФ співробітники ОМОНу почали масово звільнятися через війну в Україні, – ГУР

У РФ співробітники ОМОНу почали масово звільнятися через війну в Україні, – ГУР
У РФ масово звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.

В перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.

Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення:

«ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення».


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Теги: ОМОН, Росія, рапорти на звільнення
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