У бібліотеках Луцька російськомовних переселенців вчать української
Сьогодні, 22:23
У чотирьох бібліотеках Луцька розпочали роботу розмовні клуби української мови, учасниками яких стали місцеві жителі та переселенці з дітьми, відвідувачі книгозбірень та волонтери.
Як розповіла Суспільному директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич, місяць тому бібліотекарі проводили опитування та збір інформації про потребу в розмовних клубах, після чого вирішили започаткувати такі заняття.
Заняття тривають до години декілька разів на тиждень. Покращити знання мови як у форматі навчання, так і у форматі живого спілкування можна в бібліотеках-філіях № 11, № 10, № 5 та № 4. Зі слів Марії Назаревич, предмет розмови і навчання формується відповідно до запитів відвідувачів.
Перше заняття відбулося в бібліотеці №10. Прийшли 15 людей, які повторювали правила орфографії, виконували тренувальні вправи та ознайомилися з новим правописом. Заняття проводила вчителька вищої категорії Галина Тур.
У бібліотеці № 11, котра знаходиться в приміщення медколеджу, формат заняття запровадили інший, оскільки клуб відвідують здебільшого переселенці з дітьми. На першому занятті, розповіла Марія Назаревич, учасники працювали у творчій майстерні в форматі живого спілкування, слухали українські народні казки та музику.
У бібліотеці № 5 уже сформували групу з російськомовних лучан та переселенці, котрі виявили бажання поглибити знання з української мови. Заняття з відвідувачами проводять з елементами театралізації. На першому занятті клубу в бібліотеці № 4 обговорювали старожитні діалекти та говірки, згадували відомі та невідомі діалектизми.
Як додала директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи", мережу бібліотек, у яких діє розмовний клуб української мови, в подальшому будуть розширювати. Більше інформації про розмовні клуби можна дізнатися на Facebook-сторінці Луцької міської централізованої бібліотечної системи або на офіційному сайті.
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Як розповіла Суспільному директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич, місяць тому бібліотекарі проводили опитування та збір інформації про потребу в розмовних клубах, після чого вирішили започаткувати такі заняття.
Заняття тривають до години декілька разів на тиждень. Покращити знання мови як у форматі навчання, так і у форматі живого спілкування можна в бібліотеках-філіях № 11, № 10, № 5 та № 4. Зі слів Марії Назаревич, предмет розмови і навчання формується відповідно до запитів відвідувачів.
Перше заняття відбулося в бібліотеці №10. Прийшли 15 людей, які повторювали правила орфографії, виконували тренувальні вправи та ознайомилися з новим правописом. Заняття проводила вчителька вищої категорії Галина Тур.
У бібліотеці № 11, котра знаходиться в приміщення медколеджу, формат заняття запровадили інший, оскільки клуб відвідують здебільшого переселенці з дітьми. На першому занятті, розповіла Марія Назаревич, учасники працювали у творчій майстерні в форматі живого спілкування, слухали українські народні казки та музику.
У бібліотеці № 5 уже сформували групу з російськомовних лучан та переселенці, котрі виявили бажання поглибити знання з української мови. Заняття з відвідувачами проводять з елементами театралізації. На першому занятті клубу в бібліотеці № 4 обговорювали старожитні діалекти та говірки, згадували відомі та невідомі діалектизми.
Як додала директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи", мережу бібліотек, у яких діє розмовний клуб української мови, в подальшому будуть розширювати. Більше інформації про розмовні клуби можна дізнатися на Facebook-сторінці Луцької міської централізованої бібліотечної системи або на офіційному сайті.
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