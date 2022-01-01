Добрі новини від ВолиньPost за 28 червня

Важко повірити, що вже закінчується червень. Бо для кожного українця – ніби прірва між кінцем лютого і кінцем червня. Прірва з болю, спричиненого війною у рідній країні. Все ж ми віримо у перемогу, допомагаємо і стараємося фокусуватися на добрі.Інформаційний простір в Україні переповнений трагічними звістками. Все ж медійники намагаються підтримувати співвітчизників і створювати добрі новини.Сьогодні, 28 червня, ми писали про таке:Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.Про це заявили в офісі прем’єр-міністра КанадиПід санкції потрапили зокрема шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії, та 13 урядовців, двоє представників силового сектору і дві компанії з Білорусі. Обмеження стосуватимуться і 15 громадян України, що підтримують російську окупацію.Уряд Канади також вдасться до кроків для протидії діяльності російської дезінформаційної та пропагандистської машини, яку контролюють високопосадовці Кремля.Український письменник та музикантотримає німецьку Премію Миру восени, на Франкфуртському книжковому ярмарку.“Дякую німецьким книговидавцям та книгорозповсюджувачам за цьогорічну Премію Миру. Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна”, - сказав Жадан.Він додав, що Україна потребує зброї, але інформаційна підтримка також потрібна, щоб перемогти у війні та захистити своє майбутнє.“Нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу. Величезна подяка всім за солідарність!”, - підсумував Жадан.Люди, яким довелося покидати рідні домівки через війну, незламні. Вони відкривають бізнес і продовжують таким чином підтримувати країну.Так, днями у Луцьку запрацювала приватна ветеринарна клініка «Top Vet». Її відкрили переселенці з Херсонщини. І хоч на дверях ще висіли святкові кульки, лікарі, не покладаючи рук, працювали із перших хвилин. Ветеринари переконують: їхня робота – це не лише про бізнес. Рятувати тварин – поклик душі.Сарафанне радіо зробило свою справу, чотирилапих пацієнтів у «Тоp Vet» – чимало. Річ у тім, пояснює власник клініки, що клієнтів приємно дивують ціни, розташування закладу та якість надання послуг.«Із нагоди відкриття ми даруємо знижку 25% на найзатребуваніші послуги: кастрацію, стерилізацію та ультразвукову чистку зубів і 15% – на корм від одного з виробників. Хоча ціни у нас і так порівняно невисокі. А ще нас легко знайти. Ми відкрились у приміщенні колишнього центру корекції фігури на вулиці В’ячеслава Хурсенка, 58», – розповідає Тарас Володимирович.Трохи доброї і ненудної статистики.Росія втратила у війні з Україною 35250 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройнх сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:- особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;- танків - 1567 (+15);- бойових броньованих машин - 3704 (+17);- артилерійських систем – 778 (+7);- РСЗВ - 243 (+0);- засоби ППО - 102 (+1);- літаків – 217 (+0);- гелікоптерів – 185 (+1);- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);- крилаті ракети - 139 (+0);- кораблі /катери - 14 (+0);- автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14);- спеціальна техніка - 61 (+1).Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.Про це повідомляє пресслужба командування ДШВ."Військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з ПЗРК “Starstreak” був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор", - йдеться в повідомленні.Завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправні станції у липні для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит.Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Радиу ході брифінгу в Медіацентрі Україні.За його словами, у червні з європейського на український ринок зайшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, з яких 400 тисяч тонн – дизелю і 200 тисяч – бензину та скрапленого газу. Він констатує, що ситуація на АЗС стабілізується. Хоча у центрі та на сході країни поки наявний певний дефіцит, але на заході черги на заправках відсутні."У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак, влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", – заявив Герус.З 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «Байрактарів» від турецької компанії Baykar Makin. Ще кілька, вже законтарктовані та оплачені МОУ, прибудуть у липні.Про це розповів міністр оборониу фейсбук."Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків безпілотників", - написав Резніков.Він нагадав, що у 2021 році було досягнуто принципових домовленостей з турецькою компанією Baykar Makin щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні."Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - сказав міністр.Українські військові у Харківській області відкинули супротивника на попередні рубежі на напрямках Довгалівка-Залиман та Липці-Деметіївка.Про це заявив речник Міністерства оборонина брифінгу у вівторок, 28 червня.«На Харківському напрямку Збройні Сили України успішно відобразили наступ противника у напрямку Довгалівка-Залиман (24 км на північний захід від м. Ізюм), а також Липці-Деметіївка, що за 27 км на північ від Харкова. Сили супротивника були відкинуті на попередні рубежі», - розповів він.За словами Мотузяника, у Харківській області противник дотримується тактики утримання раніше зайнятих позицій та недопущення виходу сил оборони України на державний кордон та у тил угруповання окупаційних військ на Слов'янському напрямку.