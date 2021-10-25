В Україні збудують завод із виробництва «Байрактарів», – Резніков
Сьогодні, 17:00
З 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «Байрактарів» від турецької компанії Baykar Makin. Ще кілька, вже законтарктовані та оплачені МОУ, прибудуть у липні.
Про це розповів міністр оборони Олексій Рєзніков у фейсбук.
"Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - написав Резніков.
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Він нагадав, що у 2021 році було досягнуто принципових домовленостей з турецькою компанією Baykar Makin щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні.
"Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - сказав міністр.
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Про це розповів міністр оборони Олексій Рєзніков у фейсбук.
"Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - написав Резніков.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці
Він нагадав, що у 2021 році було досягнуто принципових домовленостей з турецькою компанією Baykar Makin щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні.
"Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - сказав міністр.
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