В Україні збудують завод із виробництва «Байрактарів», – Резніков





Про це Олексій Рєзніков у фейсбук.



"Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - написав Резніков.



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Він нагадав, що у 2021 році було досягнуто принципових домовленостей з турецькою компанією Baykar Makin щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні.



"Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - сказав міністр.



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