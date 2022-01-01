Військові 14 ОМБР отримали відзнаки на передовій. ФОТО
28 червень, 23:11
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали відзнаки з нагоди Дня Конституції.
Про це повідомили на сторінці бригади.
"З нагоди Дня Конституції України командир Князівської 14 омбр полковник Олександр Охріменко вручив воїнам на передовій Відзнаки та схвалення командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - йдеться в дописі.
Артилеристам нагороди вручив заступник командира бригади з артилерії.
"Згуртованості й витримки всім нам для досягнення єдиної мети - здобуття Перемоги!", - підсумували на сторінці підрозділу.
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Про це повідомили на сторінці бригади.
"З нагоди Дня Конституції України командир Князівської 14 омбр полковник Олександр Охріменко вручив воїнам на передовій Відзнаки та схвалення командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - йдеться в дописі.
Артилеристам нагороди вручив заступник командира бригади з артилерії.
"Згуртованості й витримки всім нам для досягнення єдиної мети - здобуття Перемоги!", - підсумували на сторінці підрозділу.
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