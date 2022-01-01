Військові 14 ОМБР отримали відзнаки на передовій. ФОТО





Про це повідомили на сторінці бригади.



"З нагоди Дня Конституції України командир Князівської 14 омбр полковник Олександр Охріменко вручив воїнам на передовій Відзнаки та схвалення командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - йдеться в дописі.



Артилеристам нагороди вручив заступник командира бригади з артилерії.



"Згуртованості й витримки всім нам для досягнення єдиної мети - здобуття Перемоги!", - підсумували на сторінці підрозділу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали відзнаки з нагоди Дня Конституції.Про це повідомили на сторінці бригади."З нагоди Дня Конституції України командир Князівської 14 омбр полковник Олександр Охріменко вручив воїнам на передовій Відзнаки та схвалення командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - йдеться в дописі.Артилеристам нагороди вручив заступник командира бригади з артилерії."Згуртованості й витримки всім нам для досягнення єдиної мети - здобуття Перемоги!", - підсумували на сторінці підрозділу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію