Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, – голова облради
Сьогодні, 21:42
У вівторок 28 червня російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС. 27 червня росіяни "анонсували" удар по цій ТЕС.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, - пише "Українська правда".
"Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли 28 червня зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району.
Росіяни влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці.
За словами глави облрали, постраждав один чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, - пише "Українська правда".
"Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли 28 червня зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району.
Росіяни влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці.
За словами глави облрали, постраждав один чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.
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