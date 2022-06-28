Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, – голова облради

Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, – голова облради
У вівторок 28 червня російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС. 27 червня росіяни "анонсували" удар по цій ТЕС.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, - пише "Українська правда".

"Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли 28 червня зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району.

Росіяни влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці.

За словами глави облрали, постраждав один чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.

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Теги: Криворізька ТЕС
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