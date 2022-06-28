Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, – голова облради





Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, - пише



"Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли 28 червня зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району.



Росіяни влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці.



За словами глави облрали, постраждав один чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок 28 червня російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС. 27 червня росіяни "анонсували" удар по цій ТЕС.Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, - пише "Українська правда" "Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з‘ясовуються", - йдеться в повідомленні.Крім того, Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли 28 червня зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району.Росіяни влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці.За словами глави облрали, постраждав один чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.

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