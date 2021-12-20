Луцьк за 15 мільйонів придбав обладнання для подолання смороду в місті. ВІДЕО





Ця уставка буде осушувати мул до такої вологості, яка не даватиме випарів у повітря, а отже, не поширюватиметься сморід. Вартість обладнання 15 мільйонів гривень. Наша знімальна група першою побачила унікальну установку, - повідомляє



Що таке мультишнековий дегідратор і як він подолає причину смороду, сьогодні розбиралась наша знімальна група, яка першою побачила унікальну установку вартістю 15 мільйонів гривень.



Очисні споруди в Луцьку приймають стічні води з усього міста і прилеглих 15 сіл. Проходячи фільтрацію через безліч басейнів, осад у вигляді мулу надходить на мулові карти. Саме вони є джерелом викидів та поширення неприємного запаху, який може сягати центру міста і не тільки.



«Ми маємо великі площадки мулових карт, іде постійний процес, бо великі об’єми, карта покривається кіркою, під якою процеси бродіння, і це постійні випари. Боротьба зі смородом – це мінімізація викидів», – розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.



Мінімізувати викиди мулу можна, якщо щодня осушувати його за допомогою спеціального обладнання і тим самим не давати змоги потрапляти в повітря випарам із неприємними запахами.



«Якщо ми мінімізуємо площу викидів – ми зменшуємо суттєво наявність речовин, які створюють неприємний запах у повітрі», – каже Віктор Гуменюк.



Для цього запозичили у провідних країн метод осушування мулу за допомогою шнекового дегідратора.



«Очисні споруди близько до міста. Від вулиці Набережної орієнтовно півтора кілометра, і ці запахи доходять до міста. Саме тому ми придбали дегідратор, який той мул, який буде залишатись внаслідок очищення стоків, буде одразу осушуватися. Осушений мул аграрії купують у нас як добриво», – пояснює міський голова Ігор Поліщук.



Відтак мул, який десятки років накопичувався на мулових картах, потраплятиме у два шнеки разом з реагентами, які дозволять дрібним часточкам об’єднуватись і осушуватись, втрачаючи до 20 відсотків вологи одразу.



Твердий осад може транспортуватись на поля як добриво або для господарських потреб на полігон Брище. Окрім цього, повітря, яке виходитиме зі станції осушки мулу, очищуватиметься від смороду.



«На запит водоканалу ми встановили там установку, яка знезаражує повітря, яке викидає, і ми видаємо екологічний продукт», – зазначає представник фірми-постачальника обладнання Геннадій Карпенко.



«Луцькводоканал» став першим в Україні підприємством, якому вдалося придбати цю модульну систему осушування мулу, незважаючи на війну. Обладнання вартістю 15 мільйонів гривень взяте у лізинг на 5 років. Результати його роботи можна буде оцінити вже через місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аби подолати неприємний запах у Луцьку, причиною якого є мулові карти на очисних спорудах, КП «Луцькводоканал» придбав нове обладнання – мультишнековий дегідратор.Ця уставка буде осушувати мул до такої вологості, яка не даватиме випарів у повітря, а отже, не поширюватиметься сморід. Вартість обладнання 15 мільйонів гривень. Наша знімальна група першою побачила унікальну установку, - повідомляє 12 канал. Що таке мультишнековий дегідратор і як він подолає причину смороду, сьогодні розбиралась наша знімальна група, яка першою побачила унікальну установку вартістю 15 мільйонів гривень.Очисні споруди в Луцьку приймають стічні води з усього міста і прилеглих 15 сіл. Проходячи фільтрацію через безліч басейнів, осад у вигляді мулу надходить на мулові карти. Саме вони є джерелом викидів та поширення неприємного запаху, який може сягати центру міста і не тільки.«Ми маємо великі площадки мулових карт, іде постійний процес, бо великі об’єми, карта покривається кіркою, під якою процеси бродіння, і це постійні випари. Боротьба зі смородом – це мінімізація викидів», – розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.Мінімізувати викиди мулу можна, якщо щодня осушувати його за допомогою спеціального обладнання і тим самим не давати змоги потрапляти в повітря випарам із неприємними запахами.«Якщо ми мінімізуємо площу викидів – ми зменшуємо суттєво наявність речовин, які створюють неприємний запах у повітрі», – каже Віктор Гуменюк.Для цього запозичили у провідних країн метод осушування мулу за допомогою шнекового дегідратора.«Очисні споруди близько до міста. Від вулиці Набережної орієнтовно півтора кілометра, і ці запахи доходять до міста. Саме тому ми придбали дегідратор, який той мул, який буде залишатись внаслідок очищення стоків, буде одразу осушуватися. Осушений мул аграрії купують у нас як добриво», – пояснює міський голова Ігор Поліщук.Відтак мул, який десятки років накопичувався на мулових картах, потраплятиме у два шнеки разом з реагентами, які дозволять дрібним часточкам об’єднуватись і осушуватись, втрачаючи до 20 відсотків вологи одразу.Твердий осад може транспортуватись на поля як добриво або для господарських потреб на полігон Брище. Окрім цього, повітря, яке виходитиме зі станції осушки мулу, очищуватиметься від смороду.«На запит водоканалу ми встановили там установку, яка знезаражує повітря, яке викидає, і ми видаємо екологічний продукт», – зазначає представник фірми-постачальника обладнання Геннадій Карпенко.«Луцькводоканал» став першим в Україні підприємством, якому вдалося придбати цю модульну систему осушування мулу, незважаючи на війну. Обладнання вартістю 15 мільйонів гривень взяте у лізинг на 5 років. Результати його роботи можна буде оцінити вже через місяць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію