У Володимирі з’явився патріотичний стінопис. ВІДЕО

У Володимирі в рамках всеукраїнської акції з малювання стінописів “Малюй з БУР”, що присвячена Дню Конституції України, намалювали патріотичний мурал.Завдяки спільній творчій праці працівників відділу молодіжної політики та спорту, а також волонтерів та громадських активістів на одній зі стін міського стадіону “Олімп” з’явився патріотичний малюнок з державним гербом та написом “Україна вільна”, - повідомляють у міській раді.Акція відбулась за ініціативи та підтримки волонтерського руху Будуємо Україну Разом, працівників відділу молодіжної політики та спорту управління з гуманітарних питань в особі Олени Диньковської та Наталії Ярошук та громадської організації «Спортивний клуб «Атлант». Організатори висловлюють велику подяку місцевій художниці Наталії Матеуш, яка погодилась на волонтерських засадах намалювати стінопис.Окрема подяка за допомогу членам молодіжної ради, а саме: очільниці ради Вероніці Бормовій та Марії-Вікторії Смолярчук, а також директорці культурно-мистецького центру Оксані Спольській. До реалізації проєкту долучилась і активна молодь громади: Максим Яровик, Ігор Петрук, Анастасія Кравчук та Олександр Залуський, які допомагали з підготовкою стіни до розпису.Окрім нашого міста до такої ж ініціативи доєднались волиняни з Нововолинська та Гаразджа, а також значна кількість міст України.