Українські воїни показали, як знищили мінометну батарею окупантів. ВІДЕО

Українські воїни показали, як знищили мінометну батарею окупантів. ВІДЕО
Українські військовослужбовці день за днем наносять ураження ворогу. Окупанти втрачають техніку та живу силу щодня.

На сторінці Генштабу ЗСУ опублікували відео, як наші захисник нищать ворога.

"На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом. "Запальне" відео", - йдеться в дописі.


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Теги: війна, Україна
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