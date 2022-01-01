Українські воїни показали, як знищили мінометну батарею окупантів. ВІДЕО





На сторінці Генштабу ЗСУ опублікували відео, як наші захисник нищать ворога.



"На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом. "Запальне" відео", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військовослужбовці день за днем наносять ураження ворогу. Окупанти втрачають техніку та живу силу щодня.На сторінці Генштабу ЗСУ опублікували відео, як наші захисник нищать ворога."На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом. "Запальне" відео", - йдеться в дописі.

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