У громаді на Волині з полиць бібліотек приберуть російські книги

Через широкомасштабну військову агресію Росії проти України на державному рівні прийнято рішення про вилучення з розповсюдження у місцевих бібліотеках книжок, виданих в РФ. Володимирська громада підтримала таку ініціативу.Бібліотечні працівники Володимир-Волинської міської територіальної громади активно працюють над актуалізацією книжкових фондів міської бібліотеки для дорослих, міської бібліотеки для дітей, КЗ «Публічна бібліотека», КЗ “Зарічанська публічна бібліотека” та бібліотеки-філії села Ласків, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Загальний фонд книгозбірень громади становить 100330 документів, з яких 44 відсотки – російськомовних. Після 2014 року закупівель книжкових видань з росії бібліотеками не проводилось, проте деякі російські книжки потрапляли як подарунки від окремих громадян. Це здебільшого любовні романи, детективи, мотиваційна література.З метою протидії активній фазі інформаційної війни, в бібліотеках громади вжито невідкладних заходів щодо недопущення розповсюдження книжкової продукції, виданої в російській федерації. Тож уся російськомовна література з відкритого доступу перенесена в книгосховище. Усі російськомовні книги переглядаються, вивчаються та аналізуються на предмет списання.З бібліотечних фондів вилучають пропагандистську російську літературу. Мова йде про книжки, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності нашої держави, пропаганду насильства, а також автори, яких публічно підтримали агресію росії проти України та видавництва, до яких застосовані економічні та інші обмежувальні заходи (зокрема, видавництва: Эксмо, АСТ, Центрполиграф, Издательский дом «Питер», Яуза,Яуза-пресс, Вече, Алгоритм, Книжный мир). Хоча бібліотекарі запевняють, що особливо агресивної літератури у їхніх фондах не було.Усі бібліотеки громади працюють над підготовкою актів на списання російськомовної літератури. У червні міська бібліотека для дорослих списала 3263 книги російською мовою, КЗ «Публічна бібліотека» – 500. Списані видання вилучаються з карткових каталогів (алфавітного та систематичного). Натомість бібліотечні працівники пропонують читачам якісну україномовну літературу та з приємністю відзначають, що до книгозбірень усе частіше записуються вимушені переселенці, які беруть книжки саме українською мовою, в тому числі й ті, хто розмовляє російською.