Тисячі українських військових пройшли навчання за кордоном

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки українських військовослужбовців пройшли курс підготовки до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном.Про це міністр борони написав на своїй сторінці у фейсбуці.Іноземні партнери надають для України сучасну потужну техніку і зброю. Ще нещодавно про цю техніку українські воїни могли тільки мріяти."Наші партнери надають нам надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою є навчання наших військовослужбовців", - написав Резніков.Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:- артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних;- реактивних систем залпового вогню;- засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної;- засобів протиповітряної оборони;- різних видів колісної та гусеничної техніки;- систем розмінування, у тому числі підводного;- різних типів кораблів та систем їх озброєння у т.ч. протикорабельного.З квітня місяця підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних Сил України.На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, CAESAR та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ «Краб», а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound."Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Заразнаступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ “Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II", - повідомляє Олексій Резніков.Продовжується навчання з управління:- самохідних зенітних установок “Гепард 1A2ˮ;- мінних тральщиків класу “Sundownˮ;- екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;- фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження;- фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.Також за підтримки Великої Британії розпочався ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців."Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку. Будь яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами. Слава Україні", - підсумував міністр оборони.