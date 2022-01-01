Тисячі українських військових пройшли навчання за кордоном
Сьогодні, 08:34
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки українських військовослужбовців пройшли курс підготовки до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном.
Про це міністр борони написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Іноземні партнери надають для України сучасну потужну техніку і зброю. Ще нещодавно про цю техніку українські воїни могли тільки мріяти.
"Наші партнери надають нам надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою є навчання наших військовослужбовців", - написав Резніков.
Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:
- артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних;
- реактивних систем залпового вогню;
- засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної;
- засобів протиповітряної оборони;
- різних видів колісної та гусеничної техніки;
- систем розмінування, у тому числі підводного;
- різних типів кораблів та систем їх озброєння у т.ч. протикорабельного.
З квітня місяця підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних Сил України.
На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, CAESAR та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ «Краб», а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.
"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз
наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ “Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II", - повідомляє Олексій Резніков.
Продовжується навчання з управління:
- самохідних зенітних установок “Гепард 1A2ˮ;
- мінних тральщиків класу “Sundownˮ;
- екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
- фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження;
- фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.
Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.
Також за підтримки Великої Британії розпочався ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців.
"Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку. Будь яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами. Слава Україні", - підсумував міністр оборони.
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Про це міністр борони написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Іноземні партнери надають для України сучасну потужну техніку і зброю. Ще нещодавно про цю техніку українські воїни могли тільки мріяти.
"Наші партнери надають нам надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою є навчання наших військовослужбовців", - написав Резніков.
Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:
- артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних;
- реактивних систем залпового вогню;
- засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної;
- засобів протиповітряної оборони;
- різних видів колісної та гусеничної техніки;
- систем розмінування, у тому числі підводного;
- різних типів кораблів та систем їх озброєння у т.ч. протикорабельного.
З квітня місяця підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних Сил України.
На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, CAESAR та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ «Краб», а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.
"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз
наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ “Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II", - повідомляє Олексій Резніков.
Продовжується навчання з управління:
- самохідних зенітних установок “Гепард 1A2ˮ;
- мінних тральщиків класу “Sundownˮ;
- екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
- фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження;
- фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.
Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.
Також за підтримки Великої Британії розпочався ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців.
"Ми вчимося. Вчимося швидко. Так само швидко ми опануємо авіацію та інші види високотехнологічного озброєння. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку. Будь яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами. Слава Україні", - підсумував міністр оборони.
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