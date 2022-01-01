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Росіяни вдарили ракетою в багатоповерхівку у Миколаєві: є загиблі

Росіяни вдарили ракетою в багатоповерхівку у Миколаєві: є загиблі
У Миколаєві зранку ворог завдав ракетних ударів по різних обʼєктах, зокрема по житловому будинку.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

На місця вже виїхали рятувальники та медики. Не публікуйте фото з місць обстрілів! Всю інформацію повідомлю згодом", – наголосив він.

Сєнкевич повідомив, що ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку.

"На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники. Друзі, не публікуйте адресу і фото з місць обстрілів, не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей", – закликав мер.

Станом на 8:20 відомо про трьох загиблих і пʼятьох поранених. Це уточнена кількість потерпілих і жертв: спочатку повідомлялось про двох загиблих і трьох поранених.

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Теги: Росія, Україна, війна
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