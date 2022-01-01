Під час повітряної тривоги торговий центр повинен зачинятися, – Луцький міський голова





Про це нагадав Луцький міський голова Ігор Поліщук у програмі «Актуально» на



«Наприклад, у нас є торговий центр «Там Там», підземний паркінг якого може використовуватися як укриття. На час повітряної тривоги торговий центр має зачинятися, а люди спускатися в укриття. Немає сенсу перебувати всередині торгового центру, супермаркету, іншого торгового або розважального закладу, тому що ці приміщення не захистять від ракетного чи іншого удару», – пояснює він.



За його словами, приміщення абсолютної більшості торгових, торгово-розважальних центрів, що є у Луцьку, – наземного типу і не пристосовані для того, щоб бути укриттями.



«Окремі магазини мають такі укриття, підвальні приміщення і можуть укрити людей. Ті приміщення, які не мають укриттів, на час повітряної тривоги мають бути зачинені. На магазині має бути адреса найближчого укриття. Адреси більше 100 укриттів є у вільному доступі ще з середини лютого», – повідомив Ігор Поліщук.



«Перебувати у торговому центрі небезпечно для життя. І трагічні події в Кременчузі це підтвердили», – додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Магазини, торгові центрі, супермаркети, які розміщені у наземній частині, на час повітряної тривоги повинні зачинятися, а люди, які у них перебувають, – спускатися в укриття.Про це нагадав Луцький міський головау програмі «Актуально» на 12 каналі «Наприклад, у нас є торговий центр «Там Там», підземний паркінг якого може використовуватися як укриття. На час повітряної тривоги торговий центр має зачинятися, а люди спускатися в укриття. Немає сенсу перебувати всередині торгового центру, супермаркету, іншого торгового або розважального закладу, тому що ці приміщення не захистять від ракетного чи іншого удару», – пояснює він.За його словами, приміщення абсолютної більшості торгових, торгово-розважальних центрів, що є у Луцьку, – наземного типу і не пристосовані для того, щоб бути укриттями.«Окремі магазини мають такі укриття, підвальні приміщення і можуть укрити людей. Ті приміщення, які не мають укриттів, на час повітряної тривоги мають бути зачинені. На магазині має бути адреса найближчого укриття. Адреси більше 100 укриттів є у вільному доступі ще з середини лютого», – повідомив Ігор Поліщук.«Перебувати у торговому центрі небезпечно для життя. І трагічні події в Кременчузі це підтвердили», – додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію