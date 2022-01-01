У Луцьку рятувальники визволили собаку, який впав у підвал будинку. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Господарка дому не могла самостійно допомогти тварині вибратись, отож рятувальники за допомогою спеціального засобу змогли безболісно для тварини витягнути песика з пастки.



"Тварина помахала у знак вдячності хвостом і поспішно втекла на вулицю – напевно, відчувала провину, адже втрапила в яму через свою надмірну цікавість", - жартома кажуть рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 28 червня, луцькі рятувальники дістали з ями песика, який випадково впав у підвал у будинку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Господарка дому не могла самостійно допомогти тварині вибратись, отож рятувальники за допомогою спеціального засобу змогли безболісно для тварини витягнути песика з пастки."Тварина помахала у знак вдячності хвостом і поспішно втекла на вулицю – напевно, відчувала провину, адже втрапила в яму через свою надмірну цікавість", - жартома кажуть рятувальники.

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