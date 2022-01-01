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Ракетний удар по автотранспортному підприємстві у Дніпрі: з-під завалів дістали 2 загиблих

Ракетний удар по автотранспортному підприємстві у Дніпрі: з-під завалів дістали 2 загиблих
У Дніпрі під завалами автотранспортного підприємства, по якому росіяни вдарили ракетою вчора, 28 червня, рятувальники знайшли тіла двох загиблих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…

На місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».

Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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