У Луцьку зник 22-річний хлопець. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Киричука Іллю Віталійовича, 18 серпня 1999 року народження, лучанина.



Хлопець 24 червня близько 12 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме. Зв’язок із ним відсутній.



Прикмети: зріст 170 см, повної тілобудови, лице кругле, волосся чорного кольору довге, на лобі невеликий шрам. Носить підвіску з годинником.



За інформацією Іллю бачили в обідню пору 26 червня неподалік проспекту Волі у Луцьку.



"Якщо хтось володіє інформацію про розшукуваного просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 066-540-36-92 або 102", - наголошують у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують 22-річного лучанина.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина, 18 серпня 1999 року народження, лучанина.Хлопець 24 червня близько 12 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме. Зв’язок із ним відсутній.зріст 170 см, повної тілобудови, лице кругле, волосся чорного кольору довге, на лобі невеликий шрам. Носить підвіску з годинником.За інформацією Іллю бачили в обідню пору 26 червня неподалік проспекту Волі у Луцьку."Якщо хтось володіє інформацію про розшукуваного просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 066-540-36-92 або 102", - наголошують у поліції.

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