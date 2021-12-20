У Луцьку зник 22-річний хлопець. ФОТО

У Луцьку зник 22-річний хлопець. ФОТО
Поліцейські розшукують 22-річного лучанина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Киричука Іллю Віталійовича, 18 серпня 1999 року народження, лучанина.

Хлопець 24 червня близько 12 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме. Зв’язок із ним відсутній.

Прикмети: зріст 170 см, повної тілобудови, лице кругле, волосся чорного кольору довге, на лобі невеликий шрам. Носить підвіску з годинником.

За інформацією Іллю бачили в обідню пору 26 червня неподалік проспекту Волі у Луцьку.

"Якщо хтось володіє інформацію про розшукуваного просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 066-540-36-92 або 102", - наголошують у поліції.
У Луцьку зник 22-річний хлопець. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, розшук
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