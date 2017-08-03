На Волині за добу потонули три людини

На Волині за добу потонули три людини
На Волині 28 червня співробітники ДСНС дістали з водойм тіла трьох потопельників.

Про це повідомляють у пресслужбі рятувальників.

Зокрема водолази ДСНС дістали на поверхню тіло 35-річного чоловіка, який втопився на Теремнівському ставку у Луцьку. Цього ж дня вони дістали зі ставка у селі Ботин Луцького району тіло ще однієї людини.

А в смт Цумань Луцького району водолази витягнули на берег тіло 26-річного потопельника, якого у місцевій водоймі помітили відпочивальники.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді.

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Теги: потопельники, Волинь
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