На Волині за добу потонули три людини





Про це повідомляють у пресслужбі рятувальників.



Зокрема водолази ДСНС дістали на поверхню тіло 35-річного чоловіка, який



А в смт Цумань Луцького району водолази витягнули на берег тіло 26-річного потопельника, якого у місцевій водоймі помітили відпочивальники.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 28 червня співробітники ДСНС дістали з водойм тіла трьох потопельників.Про це повідомляють у пресслужбі рятувальників.Зокрема водолази ДСНС дістали на поверхню тіло 35-річного чоловіка, який втопився на Теремнівському ставку у Луцьку . Цього ж дня вони дістали зі ставка у селі Ботин Луцького району тіло ще однієї людини.А в смт Цумань Луцького району водолази витягнули на берег тіло 26-річного потопельника, якого у місцевій водоймі помітили відпочивальники.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді.

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