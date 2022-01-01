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Окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя та їхніх родичів, – розвідка

Окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя та їхніх родичів, – розвідка
Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті. З цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ.

Для цього громадянам необхідно подати заявку на відбудову житлових помешкань або відшкодування, у разі коли відбудувати неможливо. В заяві в обов’язковому порядку вказується, що майно, начебто, було пошкоджене в результаті обстрілів ЗСУ. Також, необхідно перерахувати всіх власників житлового помешкання, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього нинішнього перебування.

Якщо зареєстровані в помешканні громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, або закордон (окрім РФ та РБ), осіб, які подали заявки, викликають на допит. Надалі вимагають встановити зв’язок з особами що виїхали та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами.

Сам процес відбудови житлових помешкань досі не розпочався. Випадків грошових компенсацій за зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, не зафіксовано.

Окупанти зносять зруйновані будівлі, проте постраждалим мешканцям варіанти для переселення до іншого житла не надаються. Водночас особам, які втратили житло пропонують переселитися у помешкання місцевих мешканців, які вимушені були виїхати через бойові дії.

Ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно важкою

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Теги: Росія, Україна, війна
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