РФ втратила у війні проти України 35 450 своїх солдатів





Про це



Втрати Росії:



танків — 1 572 (+5 за останню добу);

бойових броньованих машин — 3 720 (+16);

артилерійських систем — 781 (+3);

реактивних систем залпового вогню — 246 (+3);

засобів протиповітряної оборони — 103 (+1);

літаків — 217;

гелікоптерів — 185;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 660 (+4);

крилатих ракет — 142 (+3);

кораблів / катерів — 14;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 598 (+9);

спецтехніки — 61.



Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України знищили 35 450 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Втрати Росії:танків — 1 572 (+5 за останню добу);бойових броньованих машин — 3 720 (+16);артилерійських систем — 781 (+3);реактивних систем залпового вогню — 246 (+3);засобів протиповітряної оборони — 103 (+1);літаків — 217;гелікоптерів — 185;безпілотників оперативно-тактичного рівня — 660 (+4);крилатих ракет — 142 (+3);кораблів / катерів — 14;автомобільної техніки та автоцистерн — 2 598 (+9);спецтехніки — 61.Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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