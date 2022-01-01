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РФ втратила у війні проти України 35 450 своїх солдатів

РФ втратила у війні проти України 35 450 своїх солдатів
Збройні сили України знищили 35 450 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії:

танків — 1 572 (+5 за останню добу);
бойових броньованих машин — 3 720 (+16);
артилерійських систем — 781 (+3);
реактивних систем залпового вогню — 246 (+3);
засобів протиповітряної оборони — 103 (+1);
літаків — 217;
гелікоптерів — 185;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 660 (+4);
крилатих ракет — 142 (+3);
кораблів / катерів — 14;
автомобільної техніки та автоцистерн — 2 598 (+9);
спецтехніки — 61.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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