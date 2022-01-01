Росія вдарила ракетою по будинку у Миколаєві: є 4 загиблих

Росія вдарила ракетою по будинку у Миколаєві: є 4 загиблих
Через ранковий ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві кількість жертв зросла до чотирьох, ще 5 людей поранені.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Черговий терористичний акт – ракетами обстріляне місто Миколаїв. Мінімум 10 ракет за пів години. 6.25 ранку, пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На зараз вже четверо загиблих. Мінімум п’ять поранено", - написала Замазєєва.

Зі слів голови облради, рятувальна операція продовжується.

"Під завалами залишаються люди! Молимо Бога за них!" - зазначила Замазєєва.


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Теги: Росія, Миколаїв, ракетний обстріл
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