Росія вдарила ракетою по будинку у Миколаєві: є 4 загиблих





Про це



"Черговий терористичний акт – ракетами обстріляне місто Миколаїв. Мінімум 10 ракет за пів години. 6.25 ранку, пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На зараз вже четверо загиблих. Мінімум п’ять поранено", - написала Замазєєва.



Зі слів голови облради, рятувальна операція продовжується.



"Під завалами залишаються люди! Молимо Бога за них!" - зазначила Замазєєва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ранковий ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві кількість жертв зросла до чотирьох, ще 5 людей поранені.Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва."Черговий терористичний акт – ракетами обстріляне місто Миколаїв. Мінімум 10 ракет за пів години. 6.25 ранку, пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На зараз вже четверо загиблих. Мінімум п’ять поранено", - написала Замазєєва.Зі слів голови облради, рятувальна операція продовжується."Під завалами залишаються люди! Молимо Бога за них!" - зазначила Замазєєва.

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