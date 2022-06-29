Байден оголосив про розгортання додаткових військових сил у Європі через війну Росії
Сьогодні, 12:20
Президент США Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що "в якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь коли".
Про це пише LB.ua.
Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:
Створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США в Польщі,
Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії,
Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії,
Покращити ротацію в країнах Балтії,
Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6,
Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії.
Нагадаємо, що нині у Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу".
Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський.
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Про це пише LB.ua.
Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:
Створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США в Польщі,
Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії,
Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії,
Покращити ротацію в країнах Балтії,
Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6,
Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії.
Нагадаємо, що нині у Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу".
Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський.
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