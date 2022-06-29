Байден оголосив про розгортання додаткових військових сил у Європі через війну Росії

Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що "в якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь коли".



Про це пише



Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:



Створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США в Польщі,



Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії,



Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії,



Покращити ротацію в країнах Балтії,



Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6,



Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії.



Нагадаємо, що нині у Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу".



Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАанонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що "в якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь коли".Про це пише LB.ua Американський журналістповідомив, що Байден пообіцяв:Створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США в Польщі,Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії,Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії,Покращити ротацію в країнах Балтії,Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6,Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії.Нагадаємо, що нині у Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу".Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент

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