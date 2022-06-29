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Байден оголосив про розгортання додаткових військових сил у Європі через війну Росії

Байден оголосив про розгортання додаткових військових сил у Європі через війну Росії
Президент США Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що "в якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь коли".

Про це пише LB.ua.

Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:

Створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США в Польщі,

Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії,

Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії,

Покращити ротацію в країнах Балтії,

Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6,

Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії.

Нагадаємо, що нині у Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу".

Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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