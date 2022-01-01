У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО

У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні вранці, 29 червня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП в районі Ковельської, що у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Екіпаж, який прибув на місце події, встановив, що водій ЗІЛ не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з Renault Megane, який рухався попереду.

В автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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