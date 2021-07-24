Що робити при сонячних опіках: перша допомога





Про те, як безпечно для здоров’я перебувати влітку на сонці та що робити у разі сонячних опіків, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук, пише



Сонячний опік – це радіаційний опік шкіри UVA і UVB променями, за якого у шкірі накопичується тепло. УФ-промені пошкоджують ДНК клітин епідермісу та дерми. Організм намагається відновити пошкоджені клітини, та оскільки це неможливо, він вивільняє маркери запалення. Це призводить до розширення судин, набряку тканин і болісного почервоніння верхнього шару шкіри.



Опіки виникають під час перебування на сонці без сонцезахисного екіпірування. Під сонцезахисним екіпіруванням я маю на увазі:



правильно нанесений сонцезахисний крем – на один квадратний сантиметр треба 2 мг засобу;

Наприклад, для повноцінного захисту шкіри обличчя знадобиться приблизно ½ чайної ложки.



- вільний закритий одяг світлого кольору, пошитий із натуральних тканин;

- головний убір – криси капелюха мають бути щонайменше 7,5-8 см;

- сонцезахисна парасолька.



Тривалість безпечного перебування на сонці без використання захисних засобів залежить від фототипу шкіри. В середньому – не довше 10-15 хвилин.



Поява почервоніння – перша ознака ушкодження шкіри. Опісля до цього симптому додаються:



- свербіж;

- "горіння";

- набряк – в разі опіку 2-го або 3-го ступеня утворюються пухирі, - виразки;

- підвищена температура тіла;

- нудота;

- слабкість.



Інколи сонячний опік супроводжується сонячним ударом.



Сонячний удар – це порушення роботи мозку через вплив прямих сонячних променів на непокриту головним убором голову. Внаслідок цього розширюються судини, посилюється кровообіг, "набрякає" мозок. Сонячний удар і сонячний опік можуть виникати одночасно, якщо, приміром, людина знаходиться впродовж години-двох під прямими сонячними променями. Але це різні стани. В разі удару страждає мозок, а в разі опіку – шкіра.



Допомога в разі сонячного опіку



За навіть ледь помітного почервоніння шкіри на відкритих ділянках тіла я раджу:



- сховатися в розсіяній тіні або зайти до приміщення, куди не потрапляють прямі сонячні промені, щоб уникнути подальшого ушкодження шкіри;

- прийняти прохолодний душ – температура води має бути комфортною для тіла;

- змочити в холодній воді чистий рушник і прикласти до місця опіку;



Якщо боляче приймати душ, можна охолодити шкіру за допомогою холодного компресу.



- нанести на суху шкіру D-Пантенол – повторювати кожні 2-3 години;

зволожити шкіру кремом на водній основі або гелем алое – в разі опіку шкіра зневоднюється, через що лущиться і чешеться;



Зволожуйте шкіру до повного відновлення – орієнтовно 2-3 тижні.



- пийте достатню кількість води – 1,5-2 л, щоб організм не зневоднювався;

- уникайте контакту із сонцем, на вулицю виходьте в закритому, - вільному одязі темних кольорів.



У разі сильного шкірного болю, який заважає рухатися та спати, придбайте крем Гідрокортизон (1%).



Головного болю, температури позбавляємося за допомогою парацетамолу або ібупруфену.



Сметану, кефір, йогурт, масло та інші продукти харчування на опіки не наносимо. Це жирні продукти, які утворюють на шкірі товстий шар, не дозволяючи накопиченому у тканинах теплу виходити назовні.



Якщо за 2-3 дні температура, головний біль, нудота не зникнуть, раджу звернутися до лікаря.



Також варто звернутися до лікаря в разі сонячних опіків третього ступеня. Симптомами цього є насичено-червона шкіра, болісні пухирі, зневоднення організму, блювота, висока температура, яку не можна збити, озноб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще тридцять років тому обпалена на сонці шкіра вважалася передвісником гарної засмаги. Люди спокійно засмагали в сонячну годину-пік під відкритим небом, з бажанням якомога скоріше позбутися "хворобливої" білизни шкіри. Сьогодні ми знаємо, що не буває здорової і гарної засмаги. Є сонячний опік із подальшим потемнінням шкіри.Про те, як безпечно для здоров’я перебувати влітку на сонці та що робити у разі сонячних опіків, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня, пише ТСН Сонячний опік – це радіаційний опік шкіри UVA і UVB променями, за якого у шкірі накопичується тепло. УФ-промені пошкоджують ДНК клітин епідермісу та дерми. Організм намагається відновити пошкоджені клітини, та оскільки це неможливо, він вивільняє маркери запалення. Це призводить до розширення судин, набряку тканин і болісного почервоніння верхнього шару шкіри.Опіки виникають під час перебування на сонці без сонцезахисного екіпірування. Під сонцезахисним екіпіруванням я маю на увазі:правильно нанесений сонцезахисний крем – на один квадратний сантиметр треба 2 мг засобу;Наприклад, для повноцінного захисту шкіри обличчя знадобиться приблизно ½ чайної ложки.- вільний закритий одяг світлого кольору, пошитий із натуральних тканин;- головний убір – криси капелюха мають бути щонайменше 7,5-8 см;- сонцезахисна парасолька.Тривалість безпечного перебування на сонці без використання захисних засобів залежить від фототипу шкіри. В середньому – не довше 10-15 хвилин.Поява почервоніння – перша ознака ушкодження шкіри. Опісля до цього симптому додаються:- свербіж;- "горіння";- набряк – в разі опіку 2-го або 3-го ступеня утворюються пухирі, - виразки;- підвищена температура тіла;- нудота;- слабкість.Інколи сонячний опік супроводжується сонячним ударом.Сонячний удар – це порушення роботи мозку через вплив прямих сонячних променів на непокриту головним убором голову. Внаслідок цього розширюються судини, посилюється кровообіг, "набрякає" мозок. Сонячний удар і сонячний опік можуть виникати одночасно, якщо, приміром, людина знаходиться впродовж години-двох під прямими сонячними променями. Але це різні стани. В разі удару страждає мозок, а в разі опіку – шкіра.За навіть ледь помітного почервоніння шкіри на відкритих ділянках тіла я раджу:- сховатися в розсіяній тіні або зайти до приміщення, куди не потрапляють прямі сонячні промені, щоб уникнути подальшого ушкодження шкіри;- прийняти прохолодний душ – температура води має бути комфортною для тіла;- змочити в холодній воді чистий рушник і прикласти до місця опіку;Якщо боляче приймати душ, можна охолодити шкіру за допомогою холодного компресу.- нанести на суху шкіру D-Пантенол – повторювати кожні 2-3 години;зволожити шкіру кремом на водній основі або гелем алое – в разі опіку шкіра зневоднюється, через що лущиться і чешеться;Зволожуйте шкіру до повного відновлення – орієнтовно 2-3 тижні.- пийте достатню кількість води – 1,5-2 л, щоб організм не зневоднювався;- уникайте контакту із сонцем, на вулицю виходьте в закритому, - вільному одязі темних кольорів.У разі сильного шкірного болю, який заважає рухатися та спати, придбайте крем Гідрокортизон (1%).Головного болю, температури позбавляємося за допомогою парацетамолу або ібупруфену.Сметану, кефір, йогурт, масло та інші продукти харчування на опіки не наносимо. Це жирні продукти, які утворюють на шкірі товстий шар, не дозволяючи накопиченому у тканинах теплу виходити назовні.Якщо за 2-3 дні температура, головний біль, нудота не зникнуть, раджу звернутися до лікаря.Також варто звернутися до лікаря в разі сонячних опіків третього ступеня. Симптомами цього є насичено-червона шкіра, болісні пухирі, зневоднення організму, блювота, висока температура, яку не можна збити, озноб.

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