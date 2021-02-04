Норвегія передасть Україні ракетні системи

Норвегія передасть Україні ракетні системи
Норвегія погодила передачу Україні трьох ракетних систем MLRS M270. Для цього країна співпрацює з Великобританією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Норвегії.

Глава оборонного відомства Бьорн Арільд Грам заявив, що Норвегія надасть установки, які знаходяться на зберіганні. Техніка потребує модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх модернізували для подальшої відправки в Україну.

Всього в Норвегії на зберіганні знаходяться 12 ракетних систем. Також Україна отримає ще 5 тисяч гранат.

Варто зазначити, що M270 - це гусенична реактивна установка, яка може вести вогонь на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Їх використовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів.

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Теги: ракетні системи, Норвегія
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