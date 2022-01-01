Чому варто використовувати таблетовану сіль для очищення води*
Сьогодні, 14:15
Якість питної води зараз далека від досконалості. Таблетована сіль – це інноваційний спосіб для водоочисних систем, розроблений провідними фахівцями в галузі водопідготовки. Її застосовують для промивки систем та пом'якшення води в системах та басейнах.
Використання інноваційних сольових таблеток дозволяє зекономити на ремонті обладнання чи придбанні нового. Купити таблетовану сіль у Луцьку можна швидко із зручним способом доставки. Якість таблетованої солі гарантує виробник KamSol.
У Луцьку пропонують сертифіковану таблетовану сіль польського виробництва:
• можливі гуртові та роздрібні замовлення;
• вага – 25 кг.
• самовивіз продукції зі складу, що розташований у Луцьку;
• по Україні доставка – Укрпоштою, Новою поштою, Meest Express, Delivery та Raben;
• зручні форми оплати.
Зараз для побутової води використовують магістральні фільтри, зворотноосмотичні системи складних конструкцій, 6-ти ступеневі фільтри очищення та інші, не менш складні агрегати. Усі без винятку фільтри потребують професійного обслуговування. Саме тут на допомогу й приходить таблетована сіль.
Таблетована сіль відрізняється від тієї солі, котру використовують на кухні. У сольових таблетках не містяться:
• йод;
• домішки;
• добавки проти злежування.
Таблетована сіль має ряд переваг:
• спресовані частинки гарантують низькі витрати за рахунок великої площі поверхні;
• таблетка не створює на стінках обладнання наліт та осад;
• використання таблеток дозволяє продовжити термін служби побутових приладів та фільтрів без зниження їх ефективності;
• розчинення таблеток відбувається рівномірно та досить повільно для того, щоб обійтися без механічного розмішування.
У процесі виготовлення таблеток сіль очищується та спресовується. На відміну від таблетованої, кухонна сіль у процесі очищення має цілий ряд недоліків:
• домішки у кухонній солі з часом осідають на стінках пристроїв, утворюючи небезпечний для техніки наліт;
• звичайна сіль завдає шкоди металевим та гумовим комплектуючим;
• злежується та забиває отвори систем;
• розчин не настільки концентрований для повноцінної регенерації.
Отримати консультацію та замовити таблетовану сіль в телеграмі. (менеджер Богдан)
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Використання інноваційних сольових таблеток дозволяє зекономити на ремонті обладнання чи придбанні нового. Купити таблетовану сіль у Луцьку можна швидко із зручним способом доставки. Якість таблетованої солі гарантує виробник KamSol.
У Луцьку пропонують сертифіковану таблетовану сіль польського виробництва:
• можливі гуртові та роздрібні замовлення;
• вага – 25 кг.
• самовивіз продукції зі складу, що розташований у Луцьку;
• по Україні доставка – Укрпоштою, Новою поштою, Meest Express, Delivery та Raben;
• зручні форми оплати.
Зараз для побутової води використовують магістральні фільтри, зворотноосмотичні системи складних конструкцій, 6-ти ступеневі фільтри очищення та інші, не менш складні агрегати. Усі без винятку фільтри потребують професійного обслуговування. Саме тут на допомогу й приходить таблетована сіль.
Таблетована сіль – призначення та переваги
Таблетована сіль відрізняється від тієї солі, котру використовують на кухні. У сольових таблетках не містяться:
• йод;
• домішки;
• добавки проти злежування.
Таблетована сіль має ряд переваг:
• спресовані частинки гарантують низькі витрати за рахунок великої площі поверхні;
• таблетка не створює на стінках обладнання наліт та осад;
• використання таблеток дозволяє продовжити термін служби побутових приладів та фільтрів без зниження їх ефективності;
• розчинення таблеток відбувається рівномірно та досить повільно для того, щоб обійтися без механічного розмішування.
У процесі виготовлення таблеток сіль очищується та спресовується. На відміну від таблетованої, кухонна сіль у процесі очищення має цілий ряд недоліків:
• домішки у кухонній солі з часом осідають на стінках пристроїв, утворюючи небезпечний для техніки наліт;
• звичайна сіль завдає шкоди металевим та гумовим комплектуючим;
• злежується та забиває отвори систем;
• розчин не настільки концентрований для повноцінної регенерації.
Отримати консультацію та замовити таблетовану сіль в телеграмі. (менеджер Богдан)
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