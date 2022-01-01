Чому варто використовувати таблетовану сіль для очищення води*





Використання інноваційних сольових таблеток дозволяє зекономити на ремонті обладнання чи придбанні нового. KamSol.



У Луцьку пропонують сертифіковану таблетовану сіль польського виробництва:



• можливі гуртові та роздрібні замовлення;

• вага – 25 кг.

• самовивіз продукції зі складу, що розташований у Луцьку;

• по Україні доставка – Укрпоштою, Новою поштою, Meest Express, Delivery та Raben;

• зручні форми оплати.



Зараз для побутової води використовують магістральні фільтри, зворотноосмотичні системи складних конструкцій, 6-ти ступеневі фільтри очищення та інші, не менш складні агрегати. Усі без винятку фільтри потребують професійного обслуговування. Саме тут на допомогу й приходить таблетована сіль.



Таблетована сіль – призначення та переваги

Таблетована сіль відрізняється від тієї солі, котру використовують на кухні. У сольових таблетках не містяться:



• йод;

• домішки;

• добавки проти злежування.



Таблетована сіль має ряд переваг:

• спресовані частинки гарантують низькі витрати за рахунок великої площі поверхні;

• таблетка не створює на стінках обладнання наліт та осад;

• використання таблеток дозволяє продовжити термін служби побутових приладів та фільтрів без зниження їх ефективності;

• розчинення таблеток відбувається рівномірно та досить повільно для того, щоб обійтися без механічного розмішування.



У процесі виготовлення таблеток сіль очищується та спресовується. На відміну від таблетованої, кухонна сіль у процесі очищення має цілий ряд недоліків:



• домішки у кухонній солі з часом осідають на стінках пристроїв, утворюючи небезпечний для техніки наліт;

• звичайна сіль завдає шкоди металевим та гумовим комплектуючим;

• злежується та забиває отвори систем;

• розчин не настільки концентрований для повноцінної регенерації.



Отримати консультацію та замовити таблетовану сіль в телеграмі. (менеджер Богдан)







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якість питної води зараз далека від досконалості. Таблетована сіль – це інноваційний спосіб для водоочисних систем, розроблений провідними фахівцями в галузі водопідготовки. Її застосовують для промивки систем та пом'якшення води в системах та басейнах.Використання інноваційних сольових таблеток дозволяє зекономити на ремонті обладнання чи придбанні нового. Купити таблетовану сіль у Луцьку можна швидко із зручним способом доставки. Якість таблетованої солі гарантує виробник• можливі гуртові та роздрібні замовлення;• вага – 25 кг.• самовивіз продукції зі складу, що розташований у Луцьку;• по Україні доставка – Укрпоштою, Новою поштою, Meest Express, Delivery та Raben;• зручні форми оплати.Зараз для побутової води використовують магістральні фільтри, зворотноосмотичні системи складних конструкцій, 6-ти ступеневі фільтри очищення та інші, не менш складні агрегати. Усі без винятку фільтри потребують професійного обслуговування. Саме тут на допомогу й приходить таблетована сіль.Таблетована сіль відрізняється від тієї солі, котру використовують на кухні. У сольових таблетках не містяться:• йод;• домішки;• добавки проти злежування.• спресовані частинки гарантують низькі витрати за рахунок великої площі поверхні;• таблетка не створює на стінках обладнання наліт та осад;• використання таблеток дозволяє продовжити термін служби побутових приладів та фільтрів без зниження їх ефективності;• розчинення таблеток відбувається рівномірно та досить повільно для того, щоб обійтися без механічного розмішування.У процесі виготовлення таблеток сіль очищується та спресовується. На відміну від таблетованої, кухонна сіль у процесі очищення має цілий ряд недоліків:• домішки у кухонній солі з часом осідають на стінках пристроїв, утворюючи небезпечний для техніки наліт;• звичайна сіль завдає шкоди металевим та гумовим комплектуючим;• злежується та забиває отвори систем;• розчин не настільки концентрований для повноцінної регенерації.(менеджер Богдан)

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