Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ
Сьогодні, 14:25
Російські окупаційні війська зруйнували на Луганщині теплоелектроцентраль.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
«Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ», – йдеться в повідомленні.
Сєвєродонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєвєродонецьк Луганської області, одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей.
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Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
«Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ», – йдеться в повідомленні.
Сєвєродонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєвєродонецьк Луганської області, одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей.
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