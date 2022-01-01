Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ





Про це повідомляє пресслужба



«Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ», – йдеться в повідомленні.



Сєвєродонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєвєродонецьк Луганської області, одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська зруйнували на Луганщині теплоелектроцентраль.Про це повідомляє пресслужба Енергоатому «Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ», – йдеться в повідомленні.Сєвєродонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєвєродонецьк Луганської області, одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей.

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