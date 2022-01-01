Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ

Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ
Російські окупаційні війська зруйнували на Луганщині теплоелектроцентраль.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ», – йдеться в повідомленні.

Сєвєродонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєвєродонецьк Луганської області, одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей.

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Теги: ТЕЦ, Сєвєродонецьк, окупанти, знищили
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