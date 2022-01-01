На Волині затримали нетверезого водія

На Волині затримали нетверезого водія
Днями на автодорозі Устилуг ─ Луцьк ─ Рівне патрульні зупинили автомобіль Haval H9 за порушення допустимої швидкості. А саме водій рухався зі швидкістю 87 км/год.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з керманичем, у нього були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння.

Поліцейські запропонували водію пройти тест на визначення стану алкогольного спяніння за допомогою приладу Drager. Результат 1,07 проміле.

На водія склали постанову за ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та протокол ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, патрульні, водій
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