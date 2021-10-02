Українські водійські права визнаватимуть в ЄС





Про це йдеться у



Так, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.



Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження. Наприклад, Австрії, Латвії та Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців.



Тепер цих обмежень не буде, що допоможе, зокрема, тимчасово переміщеним українцям, яким необхідні водійські посвідчення для роботи у ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В рамках "транспортного безвізу", який 29 червня планується укласти між Україною та ЄС, українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території блоку.Про це йдеться у статті "Економічної правди".Так, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження. Наприклад, Австрії, Латвії та Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців.Тепер цих обмежень не буде, що допоможе, зокрема, тимчасово переміщеним українцям, яким необхідні водійські посвідчення для роботи у ЄС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію