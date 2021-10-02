Українські водійські права визнаватимуть в ЄС

Українські водійські права визнаватимуть в ЄС
В рамках "транспортного безвізу", який 29 червня планується укласти між Україною та ЄС, українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території блоку.

Про це йдеться у статті "Економічної правди".

Так, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.

Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження. Наприклад, Австрії, Латвії та Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців.

Тепер цих обмежень не буде, що допоможе, зокрема, тимчасово переміщеним українцям, яким необхідні водійські посвідчення для роботи у ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водійські права, ЄС, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ
Сьогодні, 14:25
Чому варто використовувати таблетовану сіль для очищення води*
Сьогодні, 14:15
Українські водійські права визнаватимуть в ЄС
Сьогодні, 14:00
Норвегія передасть Україні ракетні системи
Сьогодні, 13:40
Що робити при сонячних опіках: перша допомога
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
З українськими водійськими правами відтепер можна їздити в ОАЕ З українськими водійськими правами відтепер можна їздити в ОАЕ
02 жовтень, 2021, 17:10
ЄС відкриває кордони для українців: умови ЄС відкриває кордони для українців: умови
12 серпень, 2021, 16:41
Для українців відкриті уже 14 країн: що необхідно для в'їзду Для українців відкриті уже 14 країн: що необхідно для в'їзду
26 липень, 2021, 20:19
Які країни відкрили кордони для українців і що треба для подорожі. СПИСОК Які країни відкрили кордони для українців і що треба для подорожі. СПИСОК
23 липень, 2021, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ
Сьогодні, 14:25
 0
Чому варто використовувати таблетовану сіль для очищення води*
Сьогодні, 14:15
 0
Українські водійські права визнаватимуть в ЄС
Сьогодні, 14:00
 0
Норвегія передасть Україні ракетні системи
Сьогодні, 13:40
 0
Що робити при сонячних опіках: перша допомога
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8