На Волині п'яний водій спричинив ДТП і втік

На Волині п'яний водій спричинив ДТП і втік
Вчора, 28 червня, ввечері у Володимирі 53-річний водій спричинив ДТП.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.

Водій «Mercedes» на вулиці Луцькій не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Chevrolet Aveo» котрий виїжав з прилеглої вулиці.

Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Однак водій автомобіля «Mercedes» з’їхав з місця дорожньо-транспортної пригоди та продовжив рух, не зупаинившись на вимогу поліції.


У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 3,25 проміле,що в 16 разів перевищує допустиму норму .

Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та ряд інших адмінпротоколів.

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Теги: Володимир, ДТП
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