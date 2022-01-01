На Волині п'яний водій спричинив ДТП і втік
Сьогодні, 13:11
Вчора, 28 червня, ввечері у Володимирі 53-річний водій спричинив ДТП.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Водій «Mercedes» на вулиці Луцькій не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Chevrolet Aveo» котрий виїжав з прилеглої вулиці.
Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Однак водій автомобіля «Mercedes» з’їхав з місця дорожньо-транспортної пригоди та продовжив рух, не зупаинившись на вимогу поліції.
У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 3,25 проміле,що в 16 разів перевищує допустиму норму .
Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та ряд інших адмінпротоколів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Водій «Mercedes» на вулиці Луцькій не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Chevrolet Aveo» котрий виїжав з прилеглої вулиці.
Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Однак водій автомобіля «Mercedes» з’їхав з місця дорожньо-транспортної пригоди та продовжив рух, не зупаинившись на вимогу поліції.
У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 3,25 проміле,що в 16 разів перевищує допустиму норму .
Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та ряд інших адмінпротоколів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Норвегія передасть Україні ракетні системи
Сьогодні, 13:40
Що робити при сонячних опіках: перша допомога
Сьогодні, 13:25
На Волині п'яний водій спричинив ДТП і втік
Сьогодні, 13:11
У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:54
Як повинні працювати ТРЦ під час повітряної тривоги
Сьогодні, 12:40
Медіа