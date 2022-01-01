На Волині п'яний водій спричинив ДТП і втік





Про це



Водій «Mercedes» на вулиці Луцькій не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Chevrolet Aveo» котрий виїжав з прилеглої вулиці.



Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Однак водій автомобіля «Mercedes» з’їхав з місця дорожньо-транспортної пригоди та продовжив рух, не зупаинившись на вимогу поліції.





У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 3,25 проміле,що в 16 разів перевищує допустиму норму .



Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та ряд інших адмінпротоколів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 28 червня, ввечері у Володимирі 53-річний водій спричинив ДТП.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.Водій «Mercedes» на вулиці Луцькій не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «Chevrolet Aveo» котрий виїжав з прилеглої вулиці.Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Однак водій автомобіля «Mercedes» з’їхав з місця дорожньо-транспортної пригоди та продовжив рух, не зупаинившись на вимогу поліції.У кермувальника помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 3,25 проміле,що в 16 разів перевищує допустиму норму .Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та ряд інших адмінпротоколів.

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