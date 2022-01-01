Як повинні працювати ТРЦ під час повітряної тривоги





Про це заявив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє



"Вони повинні сповістити людей і забезпечити їх евакуацію. Вони повинні повідомити, де найближче укриття і максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення. В цей час всі роботи, перегляди, покупки та інші речі повинні перериватися", - заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги торгово-розважальні центри повинні припинити свою роботу. При цьому проводиться евакуація відвідувачів до найближчого укриття.Про це заявив прес-офіцер ДСНС Україниповідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг."Вони повинні сповістити людей і забезпечити їх евакуацію. Вони повинні повідомити, де найближче укриття і максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення. В цей час всі роботи, перегляди, покупки та інші речі повинні перериватися", - заявив він.

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