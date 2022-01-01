Як повинні працювати ТРЦ під час повітряної тривоги
Сьогодні, 12:40
Під час повітряної тривоги торгово-розважальні центри повинні припинити свою роботу. При цьому проводиться евакуація відвідувачів до найближчого укриття.
Про це заявив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Вони повинні сповістити людей і забезпечити їх евакуацію. Вони повинні повідомити, де найближче укриття і максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення. В цей час всі роботи, перегляди, покупки та інші речі повинні перериватися", - заявив він.
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Про це заявив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Вони повинні сповістити людей і забезпечити їх евакуацію. Вони повинні повідомити, де найближче укриття і максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення. В цей час всі роботи, перегляди, покупки та інші речі повинні перериватися", - заявив він.
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