Як повинні працювати ТРЦ під час повітряної тривоги

Як повинні працювати ТРЦ під час повітряної тривоги
Під час повітряної тривоги торгово-розважальні центри повинні припинити свою роботу. При цьому проводиться евакуація відвідувачів до найближчого укриття.

Про це заявив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вони повинні сповістити людей і забезпечити їх евакуацію. Вони повинні повідомити, де найближче укриття і максимально сприяти тому, щоб люди покинули приміщення. В цей час всі роботи, перегляди, покупки та інші речі повинні перериватися", - заявив він.

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Теги: ТРЦ, повітряна тривога, умови роботи
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