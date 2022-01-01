Лучанка створює незвичайні колажі зі звуків, форм та рухів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Лучанка Зю Побережнюк виготовляє плакати на тему української культури, голодомору, коронавірусу та війни. Останні чотири місяці створює аналогові, цифрові та відеоколажі на військову тематику.
Про це розповіла Суспільному мисткиня.
З її слів, колажі воєнного часу зібрані з кольорів, форм, звуків та рухів, котрі формує в мультимедійних програмах.
"Мені треба творити вже, щось робити. Я відчула щось, прочитала новину, яка мене зачепила, зробила мені боляче, і мені важливо відразу це зробити. Люди з майбутнього подивляться, що нам боліло в той час, зараз", – говорить лучанка.
24 лютого, у перший день повномасштабної війни, Зю Побережнюк створила роботу під назвою "Досить нас вбивати". Робота, каже лучанка, створена з паперу, картону та вирізок з радянських журналів.
"Робота про те, що я відчувала у перший день війни. Тут рука чоловіча. Цей чоловік знаходиться в пащі великого звіра, але він продовжує боротись за своє життя, і він цю пащу розриває. Коли він її повністю розірве, то вийде переможцем", – розповіла колажистка.
Колаж під назвою "По-справжньому" художниця виготовила із журналів, світлин та картону. Цю роботу Зю Побережнюк передала на аукціон до Польщі. Додає: виручені гроші підуть на Збройні сили України.
"Я хочу лишатись в Україні і не хочу її покидати. Для мене це дуже важливо. Я не тікатиму закордон. Відчуваю, що це моя земля, моє місце і я маю бути тут. Я зрозуміла під час цієї війни, що я дуже емоційна", – розповіла мисткиня.
Один із колажів під назвою "На двох ногах" Зю Побережнюк презентувала на виставці у Києві в лютому.
"Колаж про те, що ми маємо опиратися на себе щоби не сталося. Віднайти в собі силу прийняти ситуацію і водночас боротися за свій світ. 22 лютого відкриття виставки. За два дні до війни", – каже авторка.
Роботи Зю Побережнюк можна побачити в українських інформаційних виданнях. Мисткиня взяла участь у 10 всеукраїнських та міжнародних виставках. Зараз одна з її робіт експонується у Словенії.
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Про це розповіла Суспільному мисткиня.
З її слів, колажі воєнного часу зібрані з кольорів, форм, звуків та рухів, котрі формує в мультимедійних програмах.
"Мені треба творити вже, щось робити. Я відчула щось, прочитала новину, яка мене зачепила, зробила мені боляче, і мені важливо відразу це зробити. Люди з майбутнього подивляться, що нам боліло в той час, зараз", – говорить лучанка.
24 лютого, у перший день повномасштабної війни, Зю Побережнюк створила роботу під назвою "Досить нас вбивати". Робота, каже лучанка, створена з паперу, картону та вирізок з радянських журналів.
"Робота про те, що я відчувала у перший день війни. Тут рука чоловіча. Цей чоловік знаходиться в пащі великого звіра, але він продовжує боротись за своє життя, і він цю пащу розриває. Коли він її повністю розірве, то вийде переможцем", – розповіла колажистка.
Колаж під назвою "По-справжньому" художниця виготовила із журналів, світлин та картону. Цю роботу Зю Побережнюк передала на аукціон до Польщі. Додає: виручені гроші підуть на Збройні сили України.
"Я хочу лишатись в Україні і не хочу її покидати. Для мене це дуже важливо. Я не тікатиму закордон. Відчуваю, що це моя земля, моє місце і я маю бути тут. Я зрозуміла під час цієї війни, що я дуже емоційна", – розповіла мисткиня.
Один із колажів під назвою "На двох ногах" Зю Побережнюк презентувала на виставці у Києві в лютому.
"Колаж про те, що ми маємо опиратися на себе щоби не сталося. Віднайти в собі силу прийняти ситуацію і водночас боротися за свій світ. 22 лютого відкриття виставки. За два дні до війни", – каже авторка.
Роботи Зю Побережнюк можна побачити в українських інформаційних виданнях. Мисткиня взяла участь у 10 всеукраїнських та міжнародних виставках. Зараз одна з її робіт експонується у Словенії.
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