Лучанка створює незвичайні колажі зі звуків, форм та рухів. ФОТО. ВІДЕО

Зю Побережнюк виготовляє плакати на тему української культури, голодомору, коронавірусу та війни. Останні чотири місяці створює аналогові, цифрові та відеоколажі на військову тематику.



Про це розповіла



З її слів, колажі воєнного часу зібрані з кольорів, форм, звуків та рухів, котрі формує в мультимедійних програмах.



"Мені треба творити вже, щось робити. Я відчула щось, прочитала новину, яка мене зачепила, зробила мені боляче, і мені важливо відразу це зробити. Люди з майбутнього подивляться, що нам боліло в той час, зараз", – говорить лучанка.



24 лютого, у перший день повномасштабної війни, Зю Побережнюк створила роботу під назвою "Досить нас вбивати". Робота, каже лучанка, створена з паперу, картону та вирізок з радянських журналів.



"Робота про те, що я відчувала у перший день війни. Тут рука чоловіча. Цей чоловік знаходиться в пащі великого звіра, але він продовжує боротись за своє життя, і він цю пащу розриває. Коли він її повністю розірве, то вийде переможцем", – розповіла колажистка.



Колаж під назвою "По-справжньому" художниця виготовила із журналів, світлин та картону. Цю роботу Зю Побережнюк передала на аукціон до Польщі. Додає: виручені гроші підуть на Збройні сили України.



"Я хочу лишатись в Україні і не хочу її покидати. Для мене це дуже важливо. Я не тікатиму закордон. Відчуваю, що це моя земля, моє місце і я маю бути тут. Я зрозуміла під час цієї війни, що я дуже емоційна", – розповіла мисткиня.



Один із колажів під назвою "На двох ногах" Зю Побережнюк презентувала на виставці у Києві в лютому.



"Колаж про те, що ми маємо опиратися на себе щоби не сталося. Віднайти в собі силу прийняти ситуацію і водночас боротися за свій світ. 22 лютого відкриття виставки. За два дні до війни", – каже авторка.



Роботи Зю Побережнюк можна побачити в українських інформаційних виданнях. Мисткиня взяла участь у 10 всеукраїнських та міжнародних виставках. Зараз одна з її робіт експонується у Словенії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкавиготовляє плакати на тему української культури, голодомору, коронавірусу та війни. Останні чотири місяці створює аналогові, цифрові та відеоколажі на військову тематику.Про це розповіла Суспільному мисткиня.З її слів, колажі воєнного часу зібрані з кольорів, форм, звуків та рухів, котрі формує в мультимедійних програмах."Мені треба творити вже, щось робити. Я відчула щось, прочитала новину, яка мене зачепила, зробила мені боляче, і мені важливо відразу це зробити. Люди з майбутнього подивляться, що нам боліло в той час, зараз", – говорить лучанка.24 лютого, у перший день повномасштабної війни, Зю Побережнюк створила роботу під назвою "Досить нас вбивати". Робота, каже лучанка, створена з паперу, картону та вирізок з радянських журналів."Робота про те, що я відчувала у перший день війни. Тут рука чоловіча. Цей чоловік знаходиться в пащі великого звіра, але він продовжує боротись за своє життя, і він цю пащу розриває. Коли він її повністю розірве, то вийде переможцем", – розповіла колажистка.Колаж під назвою "По-справжньому" художниця виготовила із журналів, світлин та картону. Цю роботу Зю Побережнюк передала на аукціон до Польщі. Додає: виручені гроші підуть на Збройні сили України."Я хочу лишатись в Україні і не хочу її покидати. Для мене це дуже важливо. Я не тікатиму закордон. Відчуваю, що це моя земля, моє місце і я маю бути тут. Я зрозуміла під час цієї війни, що я дуже емоційна", – розповіла мисткиня.Один із колажів під назвою "На двох ногах" Зю Побережнюк презентувала на виставці у Києві в лютому."Колаж про те, що ми маємо опиратися на себе щоби не сталося. Віднайти в собі силу прийняти ситуацію і водночас боротися за свій світ. 22 лютого відкриття виставки. За два дні до війни", – каже авторка.Роботи Зю Побережнюк можна побачити в українських інформаційних виданнях. Мисткиня взяла участь у 10 всеукраїнських та міжнародних виставках. Зараз одна з її робіт експонується у Словенії.

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