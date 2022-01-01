Росія обстріляла Чернігівщину близько 40 разів
Сьогодні, 11:28
Російські війська вчергове зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівської області. За годину було зафіксовано близько 40 вибухів.
Про це повідомляє ОК "Північ".
"Учора, 28 червня, між 20:40 - 21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів). Вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.
Крім того, приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають в повідомленні.
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Про це повідомляє ОК "Північ".
"Учора, 28 червня, між 20:40 - 21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів). Вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.
Крім того, приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають в повідомленні.
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