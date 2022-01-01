Росія обстріляла Чернігівщину близько 40 разів

Росія обстріляла Чернігівщину близько 40 разів
Російські війська вчергове зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівської області. За годину було зафіксовано близько 40 вибухів.

Про це повідомляє ОК "Північ".

"Учора, 28 червня, між 20:40 - 21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів). Вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.

Крім того, приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають в повідомленні.

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Теги: обстріл, Чернігівщина
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