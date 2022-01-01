Євросоюз надав для ЗСУ близько 100 військових вантажівок

Євросоюз надав для ЗСУ близько 100 військових вантажівок
ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру.

Про це повідомляють у Генеральному штабі.

Логістичне обладнання є частиною ширшого Заходу допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

Ця допомога підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити спроможність її Збройних сил. Він включає надання медичного обладнання (зокрема польового госпіталя), інженерного обладнання (включно з інструментами розмінування), предмети для підрозділів матеріально-технічного забезпечення (зокрема вантажівкий інші засоби) та обладнання для підвищення спроможностей кіберзахисту.
Євросоюз надав для ЗСУ близько 100 військових вантажівок

надання допомоги розпочалося раніше цього року з надання допомоги українським медичним та інженерним підрозділам.

Довідкова інформація
Європейський фонд миру (EPF) був створений у березні 2021 року для розширення можливостей ЄС забезпечувати безпеку своїм громадянам та партнерам. Це дає змогу ЄС надавати всі види обладнання та інфраструктури збройним силам партнерів ЄС відповідно до міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права.

EPF є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення спроможності Союзу запобігати конфліктам, будувати мир та зміцнювати міжнародну безпеку, забезпечуючи фінансування оперативних дій у межах Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP) у військових та оборонних сферах.

EPF замінює та розширює Механізм Athena та Африканський фонд миру. Його фінансова стеля становить 5 мільярдів євро (у цінах 2018 року) на 2021-2027 роки. Внески країн-членів визначаються за принципом розподілу валового національного доходу (ВНД).

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Теги: ЗСУ, допомога, ЄС
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