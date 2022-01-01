У Маріуполі окупанти будують військову базу
Сьогодні, 18:10
У захопленому Маріуполі окупанти розпочали будівництво. Місцевим обіцяють нове житло, а насправді готують військово-будівельний комплекс.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники розповідали, що об’єкт буде винятково війського призначення", - написав Андрющенко.
Він додав, що новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого.
"Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям в місті продовжують розповідати балачки про відновлення житла", - написав радник мера.
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Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники розповідали, що об’єкт буде винятково війського призначення", - написав Андрющенко.
Він додав, що новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого.
"Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям в місті продовжують розповідати балачки про відновлення житла", - написав радник мера.
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