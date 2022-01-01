У Маріуполі окупанти будують військову базу

У Маріуполі окупанти будують військову базу
У захопленому Маріуполі окупанти розпочали будівництво. Місцевим обіцяють нове житло, а насправді готують військово-будівельний комплекс.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти нескінченно анонсують "велике будівництво" в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники розповідали, що об’єкт буде винятково війського призначення", - написав Андрющенко.

Він додав, що новий банер на паркані, що має сховати від очей маріупольців правду, каже правди більше за будь-кого.

"Військово-будівельний комплекс. Чорним по білому. Однак, людям в місті продовжують розповідати балачки про відновлення житла", - написав радник мера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, окупанти, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди
Сьогодні, 18:31
У Маріуполі окупанти будують військову базу
Сьогодні, 18:10
ЗСУ на Харківщині відкинули супротивника на попередні рубежі
Сьогодні, 17:46
СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині
Сьогодні, 17:20
Яка ситуація із чергами вантажівок на «Ягодині»
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
У Маріуполі окупанти відмовляються шукати тіла загиблих під завалами У Маріуполі окупанти відмовляються шукати тіла загиблих під завалами
09 червень, 13:30
Окупанти в Маріуполі переносять свій «парад» на іншу дату Окупанти в Маріуполі переносять свій «парад» на іншу дату
09 травень, 04:55
У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ
12 квітень, 21:38
У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто
12 квітень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вдарила ракетою в СТО у Дніпрі: під завалами – люди
Сьогодні, 18:31
 0
У Маріуполі окупанти будують військову базу
Сьогодні, 18:10
 0
ЗСУ на Харківщині відкинули супротивника на попередні рубежі
Сьогодні, 17:46
 0
СБУ встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині
Сьогодні, 17:20
 0
Яка ситуація із чергами вантажівок на «Ягодині»
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8