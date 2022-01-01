У Луцьку на автостанції в автобусі знайшли чеку від гранати





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Інцидент трапився близько 15 години на луцькій автостанції №1. Один з пасажирів помітив дивний предмет, на місце події викликали поліцію. Як з’ясувалося, цим предметом була чека від гранати.



Згідно з попередньою інформацією, пасажир, який міг залишити предмет, вийшов з автобусу, не доїхавши до Луцька. Поліція опитала близько 40 пасажирів, рейс затримується. За станом на 15:45, пасажирів запускають назад у автобус.



Подробиці – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рейсовому автобусі «Київ – Варшава» знайшли чеку від гранати. Пасажирів з автобусу висадили, місце події оглядають правоохоронці.Про це пише ІА Волинські новини. Інцидент трапився близько 15 години на луцькій автостанції №1. Один з пасажирів помітив дивний предмет, на місце події викликали поліцію. Як з’ясувалося, цим предметом була чека від гранати.Згідно з попередньою інформацією, пасажир, який міг залишити предмет, вийшов з автобусу, не доїхавши до Луцька. Поліція опитала близько 40 пасажирів, рейс затримується. За станом на 15:45, пасажирів запускають назад у автобус.Подробиці – згодом.

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