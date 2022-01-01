У Луцьку на автостанції в автобусі знайшли чеку від гранати

У Луцьку на автостанції в автобусі знайшли чеку від гранати
У рейсовому автобусі «Київ – Варшава» знайшли чеку від гранати. Пасажирів з автобусу висадили, місце події оглядають правоохоронці.

Про це пише ІА Волинські новини.

Інцидент трапився близько 15 години на луцькій автостанції №1. Один з пасажирів помітив дивний предмет, на місце події викликали поліцію. Як з’ясувалося, цим предметом була чека від гранати.

Згідно з попередньою інформацією, пасажир, який міг залишити предмет, вийшов з автобусу, не доїхавши до Луцька. Поліція опитала близько 40 пасажирів, рейс затримується. За станом на 15:45, пасажирів запускають назад у автобус.

Подробиці – згодом.
У Луцьку на автостанції в автобусі знайшли чеку від гранати
У Луцьку на автостанції в автобусі знайшли чеку від гранати

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Теги: чека від гранати, Луцьк, автостанція
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