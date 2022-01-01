У Луцьку на автостанції в автобусі знайшли чеку від гранати
Сьогодні, 16:20
У рейсовому автобусі «Київ – Варшава» знайшли чеку від гранати. Пасажирів з автобусу висадили, місце події оглядають правоохоронці.
Про це пише ІА Волинські новини.
Інцидент трапився близько 15 години на луцькій автостанції №1. Один з пасажирів помітив дивний предмет, на місце події викликали поліцію. Як з’ясувалося, цим предметом була чека від гранати.
Згідно з попередньою інформацією, пасажир, який міг залишити предмет, вийшов з автобусу, не доїхавши до Луцька. Поліція опитала близько 40 пасажирів, рейс затримується. За станом на 15:45, пасажирів запускають назад у автобус.
Подробиці – згодом.
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Про це пише ІА Волинські новини.
Інцидент трапився близько 15 години на луцькій автостанції №1. Один з пасажирів помітив дивний предмет, на місце події викликали поліцію. Як з’ясувалося, цим предметом була чека від гранати.
Згідно з попередньою інформацією, пасажир, який міг залишити предмет, вийшов з автобусу, не доїхавши до Луцька. Поліція опитала близько 40 пасажирів, рейс затримується. За станом на 15:45, пасажирів запускають назад у автобус.
Подробиці – згодом.
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