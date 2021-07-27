На Волині оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 15:57
На Волині від 29 червня по 1 липня оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки.
Про це інформують волинські рятувальники у фейсбук.
«Закликаємо громадян подбати про себе та навколишнє середовище! Бережіть своє здоров’я та не провокуйте пожеж в природних екосистемах!», – йдеться в повідомленні.
При найвищому класі пожежної небезпеки у лісах забороняється: розводити багаття, залишати непогашені сірники та недопалки, заїжджати транспортом, стріляти з вогнепальної зброї. Також діє обмеження на відвідування населенням хвойних насаджень.
При виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях потрібно негайно телефонувати за номером "101".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують волинські рятувальники у фейсбук.
«Закликаємо громадян подбати про себе та навколишнє середовище! Бережіть своє здоров’я та не провокуйте пожеж в природних екосистемах!», – йдеться в повідомленні.
При найвищому класі пожежної небезпеки у лісах забороняється: розводити багаття, залишати непогашені сірники та недопалки, заїжджати транспортом, стріляти з вогнепальної зброї. Також діє обмеження на відвідування населенням хвойних насаджень.
При виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях потрібно негайно телефонувати за номером "101".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на автостанції в автобусі знайшли чеку від гранати
Сьогодні, 16:20
Прокурори вимагають покарати волинянина, який п`яним збив на смерть 11-річну дівчинку
Сьогодні, 16:10
На Волині оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 15:57
У липні на АЗС українці зможуть заправитися без обмежень
Сьогодні, 15:38
Росія знову атакувала Харків ракетами
Сьогодні, 15:18
Медіа