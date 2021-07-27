На Волині оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки





Про це



«Закликаємо громадян подбати про себе та навколишнє середовище! Бережіть своє здоров’я та не провокуйте пожеж в природних екосистемах!», – йдеться в повідомленні.



При найвищому класі пожежної небезпеки у лісах забороняється: розводити багаття, залишати непогашені сірники та недопалки, заїжджати транспортом, стріляти з вогнепальної зброї. Також діє обмеження на відвідування населенням хвойних насаджень.



При виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях потрібно негайно телефонувати за номером "101".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині від 29 червня по 1 липня оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки.Про це інформують волинські рятувальники у фейсбук.«Закликаємо громадян подбати про себе та навколишнє середовище! Бережіть своє здоров’я та не провокуйте пожеж в природних екосистемах!», – йдеться в повідомленні.При найвищому класі пожежної небезпеки у лісах забороняється: розводити багаття, залишати непогашені сірники та недопалки, заїжджати транспортом, стріляти з вогнепальної зброї. Також діє обмеження на відвідування населенням хвойних насаджень.При виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях потрібно негайно телефонувати за номером "101".

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