На Волині оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки

На Волині оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки
На Волині від 29 червня по 1 липня оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки.

Про це інформують волинські рятувальники у фейсбук.

«Закликаємо громадян подбати про себе та навколишнє середовище! Бережіть своє здоров’я та не провокуйте пожеж в природних екосистемах!», – йдеться в повідомленні.

При найвищому класі пожежної небезпеки у лісах забороняється: розводити багаття, залишати непогашені сірники та недопалки, заїжджати транспортом, стріляти з вогнепальної зброї. Також діє обмеження на відвідування населенням хвойних насаджень.

При виявленні ознак пожежі у лісі та на відкритих територіях потрібно негайно телефонувати за номером "101".

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Теги: пожежна небезпека, Волинь
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