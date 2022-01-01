Росія знову атакувала Харків ракетами
Сьогодні, 15:18
Російські війська знову обстріляли Харків, за попередніми даними, постраждали 5 людей, один – у важкому стані.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.
За попередніми даними, є 5 постраждалих. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, 1 людина госпіталізована у тяжкому стані. Дані оновлюються.
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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.
За попередніми даними, є 5 постраждалих. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, 1 людина госпіталізована у тяжкому стані. Дані оновлюються.
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