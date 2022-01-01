Росія знову атакувала Харків ракетами





Про це Олег Синєгубов.



Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.



За попередніми даними, є 5 постраждалих. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, 1 людина госпіталізована у тяжкому стані. Дані оновлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська знову обстріляли Харків, за попередніми даними, постраждали 5 людей, один – у важкому стані.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністраціїОкупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.За попередніми даними, є 5 постраждалих. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, 1 людина госпіталізована у тяжкому стані. Дані оновлюються.

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